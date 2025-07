João Félix e a “quantidade significativa de dinheiro” de que abdicou para voltar a “sentir alegria a jogar futebol” no Barcelona

Foi uma daquelas novelas de queda do pano do mercado de transferências. No mesmo dia, o Barcelona confirmou as chegadas por empréstimo de João Félix e João Cancelo, que já vão deixando a sua marca na La Liga e na Liga dos Campeões com a camisola dos campeões espanhóis.

Para Félix, a chegada a Barcelona é um sonho que deixou claro numas declarações fugazes a Fabrizio Romano no início da época, numa tentativa de se livrar das grilhetas colocadas pelo Atlético Madrid. Numa entrevista ao “Mundo Deportivo” publicada no dia seguinte à sua bela estreia na Champions com os catalães, o jogador formado pelo Benfica assumiu que não estava à espera de um início “assim tão bom”.

“Acreditava e ainda acredito que este é o sítio ideal para mim, mas é verdade que as coisas estão a correr muito bem”, sublinhou Félix ao diário de Barcelona, ele que leva três golos e uma assistência em três jogos pela nova equipa.

Para voltar “a sentir alegria a jogar futebol”, Félix sabia que era necessária uma viragem na sua carreira, deixar o esquema tático de Simeone. “Nunca me adaptei às ideias do clube e do treinador”, confessa. Tentou-o no Chelsea na última época, sem grande sucesso, num clube em convulsão. Para chegar ao sonho maior, que era o Barcelona, o internacional português de 23 anos assume que teve de fazer concessões.

“Sim, é verdade que renunciei a uma quantidade significativa de dinheiro do meu salário. Mas precisava de mudar, necessitava de ir para um sítio em que pudesse praticar o meu futebol e, como já disse, sempre acreditei que este seria o sítio ideal. As coisas estão a sair-me bem e tinha que fazer este esforço”, disse também na entrevista ao “Mundo Deportivo”.