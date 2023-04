Vítor Pereira despedido do Flamengo

Vítor Pereira já não é treinador do Flamengo. O técnico português, contratado em dezembro, não vai sequer iniciar o Brasileirão, que arranca este fim de semana.

Numa curta mensagem nas redes sociais, o Flamengo anunciou a saída do treinador. “Vítor Pereira e a sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira”, pode ler-se nas plataformas do clube. De acordo com o “Globo Esporte”, o clube do Rio de Janeiro já gastou quase sete milhões de euros em despedimentos no pós-Jesus, nomeadamente com as rescisões de Domènec Torrent, Rogério Cena, Paulo Sousa e agora Vítor Pereira.

A gota de água de uma relação conturbada desde o início aconteceu este domingo, depois do Flamengo desperdiçar uma vantagem de 2-0 na 1.ª mão da final do campeonato carioca para permitir a reviravolta do Fluminense, que venceu 4-1 no segundo jogo. Antes, contra o mesmo rival da cidade, o mengão já havia perdido a Taça Guanabara, a fase regular do estadual. A meio desta semana, e mesmo a jogar com muitos futebolistas menos utilizados, o Flamengo havia sido surpreendido pelo Aucas, do Equador, na estreia na Taça Libertadores.

No seu percurso como treinador no Flamengo, Vítor Pereira falhou ainda a conquista da Supertaça e da Recopa sul-americana. No Mundial de clubes, nova desilusão, com a equipa brasileira a cair nas meias-finais, frente aos sauditas do Al-Hilal. Para além dos desaires nas quatro competições que disputou, a ideia de jogo implementada pelo português gerou muitos debates, pois referem que o treinador, tal como fizera Paulo Sousa, estava a tentar algo mais rigoroso e organizado em termos posicionais, contrariando o jogo fluído e mais livre que tanta alegria deu durante o mandato de Dorival Júnior, o substituto de Sousa, que chegou a tempo de conquistar a Taça do Brasil e a Libertadores. Pereira sucedeu ao campeão da América portanto, o adversário que lhe tirou o gostinho de vencer a Taça do Brasil com o Corinthians.

A chegada de Vítor Pereira ao clube do Rio de Janeiro havia sido já polémica. Um mês antes, Vítor Pereira tinha deixado o Corinthians, alegando problemas familiares. Chegou mesmo a afirmar que não iria treinar qualquer clube e que voltaria a Portugal para ajudar a família com a doença da sua sogra. Mas praticamente um mês depois era confirmado como treinador principal do Flamengo. Apesar de tudo, e ao contrário do que alguns comentadores referem, alguns pesos pesados do balneário, nomeadamente Gabriel Barbosa, estavam com o treinador português.

O novo projeto não durou mais que quatro meses e termina a poucos dias do grande objetivo do Brasileirão, que terá assim não nove treinadores portugueses mas sim oito.

De acordo com a imprensa brasileira, o Flamengo tem dois treinadores na mira para substituir Vítor Pereira, pouco feliz no Maracanã tal como Paulo Sousa, que esteve cinco meses no banco do clube no início de 2022. Um deles é já um clássico: Jorge Jesus. O técnico de 68 anos venceu Brasileirão e Taça Libertadores no Flamengo e nunca negou a vontade de regressar, além de ter o apoio dos adeptos. Jesus não deverá continuar no Fenerbahçe na próxima temporada, mas dificilmente conseguiria sair já do clube turco.

Hipótese mais simples seria a de Jorge Sampaoli, que recentemente deixou o Sevilha e que mora atualmente em Búzios, no Rio de Janeiro. Uma fonte no Rio de Janeiro revelou à Tribuna Expresso que terá mesmo havido contactos entre as duas partes nos últimos dias. O antigo selecionador argentino, de 63 anos, já tem experiência no futebol brasileiro: treinou o Santos em 2019 e o Atlético Mineiro 2020/21.