Mais um título para Abel Ferreira: Palmeiras vence Estadual de São Paulo e técnico chega aos oito troféus conquistados no clube

De tempos a tempos mudam as estações do ano, os dias vão passando a ter mais ou menos sol, o calendário vai avançando. E, de tempos a tempos, Abel Ferreira ganha um título com o Palmeiras.

O técnico português conduziu a sua equipa ao triunfo no Estadual de São Paulo, chegando, assim, aos oito troféus conquistados pelo clube ao qual chegou em 2020.

Na final do Paulista, o Palmeiras perdera, na primeira mão, por 2-1. No embate decisivo, em casa, o conjunto do antigo lateral foi amplamente superior, com um expressivo 4-0.

Gabriel Menino, com um bis, começou a fazer pender o duelo para o lado dos locais. Ainda no primeiro tempo, Endrick — já contratado pelo Real Madrid por €35 milhões — fez o 3-0. O jovem de 16 anos não marcou qualquer golo nos primeiros 12 jogos que disputou em 2023, chegando a sair de partidas em lágrimas. Agora, marcou em ambos os encontros desta final.

Na segunda parte, já com o Palmeiras com mais um, Jose Lopez fixou o 4-0 final.

Ao chegar aos oito títulos no clube, Abel Ferreira igualou Vanderlei Luxemburgo como o treinador com mais troféus erguidos na história do Palmerias. Só Oswaldo Brandão, com 10 conquistas, o supera.

Além deste Estadual de São Paulo, Abel conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), um Brasileirão (2022), uma Taça do Brasil (2020), um Paulistão (2022), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supertaça do Brasil (2023).