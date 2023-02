Eis um adversário para Portugal, Espanha e Ucrânia: oficializada candidatura de Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai ao Mundial 2030

Menos de dois meses depois do final do Mundial 2022 e antes do 74.º congresso da FIFA, que em 2024 decidirá quem irá acolher o Mundial 2030, os interessados em albergar a 24.ª edição do torneio vão apresentando as suas intenções. Há muito que se sabia do desejo sul-americano de acolher a competição, mas foi agora oficializada a candidatura conjunta de Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai ao Mundial 2030.

Esta proposta será, assim, adversária de Portugal, Espanha e Ucrânia. Um dos grandes argumentos dos países sul-americanos reside no simbolismo da data, já que se celebrarão nesse ano os 100 anos do Campeonato do Mundo, depois de a primeira edição, em 1930, se ter realizado no Uruguai.

“A história e a paixão dar-nos-ão a hipótese de organizar o Mundial 2030”, disse Chiqui Tapia, presidente da federação argentina, numa cerimónia onde estiveram os seus homólogos dos outros três países, bem como os respetivos ministros do desporto e Alejandro Domínguez, líder da Conmebol, a confederação sul-americana. Ainda que não seja uma ideia definitiva ou fechada, a vontade é que o jogo inaugural do Mundial se dispute no Monumental, em Buenos Aires, e a final no Centenario, em Montevidéu, cenário do primeiro encontro de atribuição do troféu da competição, em 1930, justamente num embate entre Uruguai e Argentina, vencido pelos primeiros.

O Mundial 2030 será o segundo da história a contar com 48 participantes, formato que será estreado em 2026, quando se jogar nos EUA, México e Canadá. Ainda antes da cerimónia de apresentação, Alberto Fernández, presidente da Argentina, propôs que se junte a Bolívia como quinto país da candidatura.

AFP Contributor/Getty

Está, assim, definida a candidatura de outra das confederações da FIFA. Se a Conmebol aposta nesta proposta conjunta, a UEFA já deu, por seu lado, o apoio a Portugal, Espanha e Ucrânia. Até fevereiro de 2022, o Reino Unido e a República da Irlanda tinham a intenção de concorrer, mas optaram por entrar na corrida para o Euro 2028, permitindo assim que a confederação europeia se una em turno de Portugal, Espanha e Ucrânia.

Ainda não oficializada, mas há muito dada como certa, é a intenção que a Arábia Saudita tem de concorrer. Segundo diversas informações dos últimos meses, a ideia dos sauditas seria apresentar uma proposta conjunta com a Grécia e o Egito, envolvendo assim as confederações asiática, europeia e africana.

Marrocos tem expressado, desde 2018, o desejo de receber o Mundial 2030. Especulou-se sobre a hipótese de uma união com a candidatura ibérica ou com a Tunísia e a Argélia, mas até ao momento nada foi oficializado.