Helena Costa é a nova diretora de scouting do Watford, clube da segunda divisão inglesa

A portuguesa Helena Costa, de 44 anos, vai assumir a liderança do departamento de scouting do Watford, pouco tempo depois de ter deixado os alemães do Eintracht Frankfurt, informou esta quinta-feira o clube do segundo escalão do futebol inglês.

Numa publicação na conta oficial no Twitter, os hornets anunciaram a contratação de Ben Manga para o cargo de diretor-desportivo, precisamente proveniente do clube germânico. No mesmo comunicado refere que Helena Costa também foi contratada para exercer a função de “head of scouting”.

Helena Costa desempenhava funções na área da prospeção no Eintracht desde 2017, conta com vasta experiência na área do scouting, tendo passado também por clubes como Benfica e Celtic, além das seleções do Catar e do Irão.

Em 2014, a portuguesa foi apresentada como treinadora do Clermont, clube então na segunda divisão de França. Seria a primeira mulher a orientar um clube profissional na Europa, mas, ao fim de um mês, anunciou a saída do cargo por motivos pessoais.

O Watford, que foi despromovido da Premier League na época passada, ocupa atualmente o quarto lugar no Championship.