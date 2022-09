Andreia Jacinto de regresso e Bruna Lourenço como novidade nas convocadas para o play-off de acesso ao Mundial

Descrever como sinuoso o trilho possível que pode levar Portugal ao Mundial feminino, na Austrália e Nova Zelândia, soa a elogio, ou parece, pelo menos, um quadro a ser pintada com cores mais simpáticas do que as verdadeiras. Ficando no segundo lugar do seu grupo de qualificação e não sendo uma das melhores nessa posição, a seleção nacional semeou o que agora irá colher: um jogo a eliminar contra a Bélgica a que, em caso de vitória, se seguirá outra frente à Islândia.

O play-off em tudo similar ao disputado pela seleção masculina, este ano, que lhe garantiu a presença no Campeonato do Mundo do Catar, é, no entanto, divergente numa possibilidade. A UEFA vai olhando para as três equipas que sobreviverão a esta eliminatória, classificá-las de acordo com os pontos obtidos na fase normal de apuramento e a que acabar em último terá de fazer outra leva de malas, para jogar em mais um play-off intercontinental - em fevereiro de 2023 e na Nova Zelândia, um dos países que dali por uns meses acolhem o Campeonato do Mundo.

As portuguesas, mesmo ganhando contra a Bélgica, a 6 de outubro, e cinco dias depois à Islândia, pode não se livrar de lá aterrar. Das nove seleções no play-off europeu, Portugal é a terceira com pior ranking e quando a UEFA se puser a filtrar as vencedoras não vai ter em conta os resultados obtidos em jogos contra o 6.º classificado de quem andou em grupos de meia dúzia de equipas, caso da seleção de Francisco Neto.

Para alcançarem essa fase e cruzarem figas para que, lá chegadas, não haja necessidade de mais uma cansativa mini-prova de qualificação, o selecionador nacional chamou 25 jogadoras que, basicamente, são as mesmas da convocatória anterior com o acréscimo de dois nomes: Andreia Jacinto, média da Real Sociedad que falhou o último Europeu devido a lesão; e Bruna Costa, defesa central do Sporting que nunca jogou pela seleção.

A primeira partida, frente às belgas, será em Vizela (6 de outubro). A desejada segunda está agendada para Paços de Ferreira (11 de outubro). Ganhando ambos, logo saberemos se haverá mais ou se haverá rédea solta para se marcarem viagens para a Austrália e Nova Zelândia.

As 25 convocadas para o play-off de apuramento rumo ao Mundial:

Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette) e Patrícia Morais (SC Braga)

Defesas: Sílva Rebelo (Benfica), Bruna Lourenço (Sporting), Carole Costa (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Alicia Correia (Sporting), Joana Marchão (Parma) e Lúcia Alves (Benfica).

Médias: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (SC Braga), Andreia Norton (Benfica), Fátima Pinto (Alavés), Andreia Faria (Benfica), Tatiana Pinto (Levante), Vanessa Marques (SC Braga) e Kika Nazareth (Benfica).

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (SC Braga), Ana Capeta (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Diana Silva (Sporting), Telma Encarnação (Marítimo) e Suzane Pires (Ferroviária).