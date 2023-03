Em dia de show de Alonso, Verstappen e Red Bull dominam o GP do Bahrain

O senhor bicampeão do mundo confirmou, durante os 308 e qualquer quilómetros das 57 voltas do Grande Prémio do Bahrain, o favoritismo e começou da melhor maneira o Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen, da Red Bull, terá que ter em atenção um capricho da história: desde 2017 que quem vence a primeira corrida não conquista o campeonato.

Se Verstappen passou despercebido durante a transmissão televisiva, tal foi a passeata, o espectáculo ficou entregue a Fernando Alonso (estreia pela Aston Martin), que depois de partir da quinta posição e de ser o mais rápido em dois dos três dias de treinos andou a morder a concorrência para alcançar o pódio, algo que não fazia desde 2021, no GP do Catar. O espanhol, de 41 anos, celebrou as ultrapassagens a Carlos Sainz e Lewis Hamilton com míticos “yes, let’s go!” e “yes, byte, bye!”. Ou “este carro é maravilhoso de conduzir”, parecia um passeio do senhor F1.

O arranque viu Charles Leclerc (Ferrari) a saltar para a segunda posição, superando Sergio Pérez (Red Bull), com Verstappen a segurar a pole position. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) saltou quatro lugares, enquanto Hamilton galgou duas posições. Alonso, num encontro com a história, levou logo um toque de Lance Stroll, o companheiro de equipa, ficando na ignorância sobre esse facto. Mais tarde, perto do fim do GP, Alonso elogiou Stroll numa comunicação de rádio, um piloto que teve de ser operado depois de fraturar dois pulsos após queda de bicicleta.

À passagem da volta 8, Verstappen, que se queixaria pouco depois de problemas quando reduzia mudanças, já tinha cinco segundos de avanço. A partir daqui seria criado um fosso importante. Os Mercedes e os Aston Martin iam dando algum interesse à corrida. Alonso, relaxado como se estivesse num domingo de pasmaceira, e Russell inauguraram essa contenda. Hamilton estava lento, o que levou o companheiro de equipa a perguntar se estava tudo OK e a sugerir sem sugerir se podia passar, pois se sentia mais rápido.

Oscar Piastri, o jovem australiano da McLaren que substituiu o compatriota Ricciardo, abandonou cedo na corrida. Quase todo o pelotão calçava pneus duros, enquanto os Red Bull exibiam macios. Já a tragédia de Esteban Ocon, da Albion, começara ainda antes da corrida, com a falha no posicionamento da grelha de partida, e continuou durante a corrida, com mais duas penalizações, primeiro por os mecânicos terem tocado no carro antes de cumpridos os 5 segundos e depois por exceder o limite de velocidade na zona das boxes. Haveria mais? Sim, abandonou na volta 44.

O charme desta prova no Bahrain, a primeira do Mundial de F1, manteve-se no duelo entre Aston Martin e Mercedes. Alonso, que não vence uma corrida desde 2013 em Espanha, mantinha o pé a fundo e permitia-se sonhar. E, levando a equipa à loucura, terminaria mesmo a corrida na 3.ª posição, o 99.º pódio da longa carreira.

“Antes de mais, parabéns ao Lance [Stroll, terminou em 6º], que teve a cirurgia e está a lutar contra todos. Foi fantástico para a equipa. É incrível o que a Aston Martin fez durante o inverno. É surreal”, começaria por dizer Alonso, após a corrida. “Não tivemos o melhor começo hoje, foi mais excitante, houve mais adrenalina. As pessoas desfrutaram, nós também…"

Charles Leclerc abandonou entre as 40 e 41 voltas. Os Red Bull garantiram a dobradinha, algo quase protocolarmente esperado pelos cínicos. Em destaque nesta corrida inaugural estiveram também Pierre Gasly (Alfa Tauri), Alexander Albon (Williams) e Bottas, depois de recuperarem 11, 5 e 4 posições, respetivamente.

O circo da Fórmula 1 regressa no fim de semana de 17 e 19 de março, na Arábia Saudita.