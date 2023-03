Pole position para Verstappen no GP do Bahrain, a primeira corrida da temporada de F1

O campeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, garantiu este sábado a primeira pole position da temporada, ao ser o mais rápido no circuito do Bahrein.

O neerlandês da Red Bull fez a volta mais rápida em 1:29.708, superando a concorrência de Sergio Pérez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), com 1:29.846 e 1:30.000. Esta é a 21.ª pole position da carreira para Verstappen.

“Penso que tem sido um início de semana duro, ontem e hoje [este sábado] não encontrei o meu ritmo, mas felizmente na qualificação penso que conseguimos juntar as melhores peças e estou muito feliz pela pole position”, disse Verstappen. “Ter um carro tão forte com o Checo [Sergio Pérez ]lá em cima também, é incrível e estou ansioso por domingo."

O outro Ferrari, de Carlos Sainz, vai arrancar na quarta posição, depois de ter cumprido a sua melhor volta em 1:30.154. Já Fernando Alonso (Aston Martin), o mais rápido e a grande sensação dos segundo e terceiro dias de testes para o Grande Prémio do Bahrein, vai partir da quinta posição: a melhor volta do espanhol estacionou nos 1:30.336.

George Russell e Lewis Hamilton, ambos da Mercedes, vão partir da sexta e sétima posições. O antigo campeão do mundo não foi além de 1:31.543, 1:30.513 e 1:30.384 nas 15 voltas das três fases de qualificação.

A primeira corrida da época arranca no domingo, às 15 horas (Sport TV4).