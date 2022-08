Daniel Ricciardo vai mesmo deixar a McLaren no final de 2022, mas quer ficar na F1: “Ainda tenho aquele fogo em mim”

O último mês deveria ter sido de férias para a Fórmula 1, mas é provável que alguém se tenha esquecido de enviar essa informação à McLaren, que passou a pausa de verão a decidir a dupla para o próximo ano. Dupla essa que, à partida, já estaria fechada.

O rumor da possível saída de Daniel Ricciardo já circulava há algum tempo, principalmente tendo em conta que os resultados não foram os melhores desde que a época começou. Com apenas 19 pontos, o piloto australiano está agora na 12.ª posição, longe do 7.º lugar do colega de equipa Lando Norris (76 pontos). Mas Ricciardo, com contrato até ao final de 2023, parecia estar certo do seu futuro.

"Têm havido muitos rumores em torno do meu futuro na Fórmula 1, mas quero que o saibam por mim. Estou comprometido com a McLaren até ao final do próximo ano e não me vou afastar do desporto. Nem sempre foi fácil, mas quem quer o fácil! Estou a trabalhar com a equipa para conseguir melhorias e para pôr o carro de volta na frente, onde pertence. Eu ainda quero isto mais do que nunca", escreveu nas redes sociais em julho.

Mas uma troca inesperada na grelha levou o lugar de Ricciardo a estar ameaçado de novo. Sebastian Vettel anunciou a sua retirada da categoria-rainha no final de 2022, Fernando Alonso trocou a Alpine pelo lugar do alemão na Aston Martin e quando a escuderia francesa anunciou Oscar Piastri como o substituto do espanhol, o piloto negou e regressou o rumor de que iria para a McLaren. Essa parte do negócio ainda não é certa, mas a verdade é que a equipa anunciou, esta quarta-feira, a novidade em relação a Daniel Ricciardo.

“A McLaren Racing e Daniel Ricciardo confirmam que o contrato do Daniel para 2023 foi rescindido mais cedo, uma vez que ambas as partes concordaram que ele deixará a equipa no final da temporada de Fórmula 1 de 2022”, lê-se no comunicado.

O australiano juntou-se à equipa britânica em 2021, num acordo de três anos. Apesar das dificuldades que foi enfrentando desde então e de vários resultados menos positivos, Ricciardo deu à McLaren a primeira vitória da equipa desde 2012, no Grande Prémio de Itália do ano passado.

“Não tenho arrependimentos e estou orgulhoso do esforço e trabalho que dei à McLaren, especialmente a vitória em Monza, na época passada. Gostei de trabalhar com todos na McLaren e vou dar tudo de mim dentro e fora da pista enquanto desfrutamos juntos do resto da temporada”, disse Ricciardo no mesmo comunicado.

O piloto afirmou ainda que vai anunciar os planos para o futuro em breve, mas num vídeo publicado nas suas redes sociais mostrou-se um pouco incerto em relação ao próximo passo: “Para o futuro, ainda não tenho a certeza. Ainda adoro a modalidade, isto não afetou nada disso. Ainda tenho aquele fogo em mim que me faz acreditar na minha capacidade, que posso fazer isto ao mais alto nível. Todas essas coisas ainda lá estão. Isto não é o fim para mim, mas veremos o que me espera”.

Andreas Seidl, chefe de equipa da McLaren, e Zak Brown, diretor executivo, também reagiram à decisão. "Gostaria de agradecer ao Daniel pela sua dedicação e contribuição ao longo das duas últimas épocas. Apesar dos desafios partilhados, ele sempre apareceu com espírito de luta e positivismo e ajudou toda a equipa a continuar sempre a avançar”, disse Seidl. Brown acrescentou que não é segredo que esperavam “poder alcançar mais juntos, mas vê-lo no degrau de cima do pódio como piloto da McLaren foi um ponto alto”.

Lando Norris, que terá um novo colega de equipa no próximo ano, deixou uma mensagem a Ricciardo nas redes sociais: “Desde aquele momento em Monza, até às gargalhadas fora do carro, tem sido uma alegria trabalhar contigo nestes dois últimos anos. O que quer que venha a seguir, desejo-te tudo de bom”.