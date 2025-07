A seleção nacional feminina terá a abrir o seu terceiro Europeu consecutivo um desafio em tudo hercúleo: não apenas o de enfrentar a mais forte das equipas neste torneio, a Espanha campeã mundial, que faz do tiki-taka também no feminino o pesadelo das suas adversárias, mas simultaneamente a dura tarefa de apagar do subconsciente o último encontro com as espanholas, a 8 de abril, que terminou, em Vigo, com uma pesada derrota por 7-1.