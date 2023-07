Árbitro que te avisa, teu amigo é: pratique exercício físico

Apesar de já não estar no ativo desde 2016, tento manter hábitos de vida minimamente saudáveis, porque sei que esse é o único caminho para um final de vida menos propenso a doenças e problemas físicos, típicos do avançar da idade.

Confesso que gostava ser um velhinho ativo. Quero poder acompanhar os meus filhos (e netos) nas suas vidas e quero fazê-lo com o menor esforço e dificuldade possível. Claro que o destino prega partidas a todos e, como sabemos, há muita gente saudável a partir demasiado cedo. Infelizmente.

Mas no que diz respeito a opções, escolho sempre estar do lado das probabilidades. Há pessoas que são atropeladas ao atravessar a passadeira? Sim, há, mas são menos, muito menos, do que aquelas que o são por atravessarem a estrada no sítio errado.

No fundo, é disso que se trata. Minimizar riscos e dar tudo nas variáveis que controlamos. Quanto às outras, bem... é fazer figas.

Apesar das inúmeras lesões que sofri ao longo da carreira (e que resultaram em cinco cirurgias e muito tempo perdido em recuperações), tento conhecer-me o suficiente para saber até onde posso ir. Claro que não faço maratonas todos os meses nem corro desgovernadamente sete dias por semana. Claro que não faço ginásio de manhã à noite, nem sou um daqueles aficionados que vive, respira e sonha “treino, treino, treino”.

Tento ser equilibrado, focado e consistente, ouvindo o que o corpo pede. Acho que investir em nós próprios é também uma forma de investir naqueles que nos amam, porque teoricamente poderemos passar mais tempo de qualidade com eles. É também disso que se trata.

Tem sido gratificante ver, nas minhas corridinhas ligeiras, muita gente a fazer o mesmo, com afinco e determinação. De manhã ou de noite, pequenos e graúdos, meninas e meninos, novos e idosos. Encontro de tudo um pouco no paredão, nos parques e jardins, nas ruas, nos estádios, aqui e ali. Pedalam, fazem jogging ou caminhada, andam de skate, alongam, sprintam ou correm com carrinho de bebé nas mãos.

Hoje em dia são muitos (cada vez mais) os que pensam como eu. São muitos os que tentam priorizar a sua saúde física o melhor que podem e sabem. E isso é bom, muito bom. Em boa verdade, é também disso que trata este texto: de tentar ‘seduzir-vos’ para estas práticas.

O treino físico - quando adequado à realidade pessoal e médica de cada um, aspeto absolutamente fundamental nesta história -, tem tantos benefícios que é quase impossível enumerá-los sem esquecer um ou outro. Reparem:

- Melhora a aptidão física, permitindo que possamos realizar muitas das nossas tarefas diárias, com menos fadiga e maior entusiasmo. É garantido;

- Aumenta a saúde cardiovascular, que é como quem diz, reduz significativamente o risco desse tipo de doenças (hipertensão arterial, enfartes, AVC's, etc);

- Ajuda a controlar o peso e a aumentar a massa muscular, promovendo a chamada “saúde óssea”. Em simultâneo, diminui a propensão para o consumo de bebidas e/ou alimentos pouco saudáveis. É mais fácil deixar (ou não incorrer em) maus hábitos quando treinamos com regularidade;

- A melhoria do desempenho desportivo significa que a nossa resistência, a nossa capacidade atlética e os nossos níveis de concentração são mais elevados, portanto estamos mais aptos para enfrentar as dificuldades do dia a dia;

- A autoestima tende a crescer porque o progresso gradual, a melhoria de desempenho e o desenho de um corpo mais saudável fazem disparar a nossa autoconfiança. Sentimo-nos mais seguros para enfrentar os outros e para lidar com situações adversas;

- E ainda há a melhoria da capacidade cognitiva (o treino estimula o cérebro, tornando a memória mais forte e o processo de tomada mais preciso) e da qualidade de sono (treinar deixa o corpo exausto, a pedir descanso, além de diminuir a insónia crónica).

Não faltam motivos para que o caro leitor deixe essa vida sedentária, vista uns calções, calce uns ténis e comece já hoje a cuidar mais de si. O corpo agradece, a alma aplaude e os amigos e família admiram. É win, win.

Fale com o seu médico, ouça atentamente o que ele tem para lhe dizer e em caso de luz verde... vamos a isso!