Giro. Antes da chegada da montanha, João Almeida apanha um susto mas sobe ao segundo lugar da geral

Ao contrário daquilo que tantas vezes vemos nas grandes voltas, o arranque do Giro de 2023 reserva logo várias jornadas que podem fazer diferenças. Na etapa inaugural, um contra-relógio deixou os principais candidatos separados por várias dezenas de segundos ou até por mais do que um minuto, com João Almeida a dar uma boa resposta e a ser terceiro. Depois de uma segunda tirada mais monótona, o terceiro dia de competição voltou a ser traiçoeiro.

Os longos 213 quilómetros entre Vasto e Melfi escondiam dificuldades na parte final da jornada, com duas subidas, vento e chuva. As ascensões selecionaram o pelotão, com Filippo Ganna, italiano da INEOS que era segundo, a não conseguir chegar com os melhores. Aproveitou João Almeida, que teve um susto mas não perdeu tempo.

O português da UAE-Emirates viu um ciclista cair mesmo à sua frente, a 15 quilómetros do fim, numa fase em que se descia entre a chuva. Almeida teve de colocar o pé no chão, sofreu um pequeno problema mecânico e chegou a descolar do grupo onde seguia o líder Remco Evenepoel.

No entanto, toda a UAE-Emirates recuou para ajudar o caldense, num importante sinal de apoio ao português. João Almeida conseguiu voltar a juntar-se com os melhores sem problemas de maior.

Na discussão da etapa, o australiano Michael Matthews, da Jayco, venceu o sprint num grupo restrito. Remco Evenepoel mantém-se líder, agora 32 segundos à frente de João Almeida, já que o belga da Soudal-Quick Step foi buscar três segundos a um sprint bonificado. Primoz Roglic, que também ganhou dois segundos num sprint bonificado, é terceiro, 12 segundos atrás do português.

A etapa quatro trará as primeiras grandes dificuldades de montanha ao Giro, dando sequência a este traiçoeiro arranque de competição. Entre Venosa e Lago Laceno haverá três contagens de segunda categoria, a última delas terminando bem perto da meta final. Evenepoel já avisou que não gostaria que a sua equipa tivesse a responsabilidade de defender a camisola rosa durante muitos dias seguidos, pelo que corredores que não estejam na primeira fila de favoritos podem ter liberdade para integrar uma fuga e aproveitarem a liberdade que a Soudal-Quick Step der.