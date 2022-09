Português António Morgado é vice-campeão mundial de ciclismo de estrada

O ciclista português António Morgado conquistou a medalha de prata na prova de estrada de juniores nos Mundiais, que estão a decorrer em Wollongong, na Austrália. O ciclista de 18 anos, uma das grandes promessas a nível mundial, foi batido no sprint final pelo alemão Emil Herzog, dando ainda assim a Portugal um resultado inédito no escalão.

António Morgado esteve ativo durante praticamente todo o percurso de 135,6 quilómetros mas os ataques finais aconteceram na passagem do monte Pleasant na penúltima volta do circuito, com o português a atacar novamente à entrada da derradeira volta. Aí, Morgado isolou-se, chegou a ter mais de 20 segundos de vantagem, mas permitiu a aproximação de Herzog, que alcançou o português já dentro dos três últimos quilómetros. E no sprint na meta, o ouro acabaria mesmo por cair para o germânico. O belga Vlad van Mechelen foi bronze.

“O António Morgado fez mais uma grande corrida. Em todos os anos que já levo como selecionador - e passaram pelas minhas mãos todos os melhores corredores portugueses dos últimos anos - nunca vi, em júnior, um ciclista capaz de fazer o que o António faz. Aquilo que hoje todos puderam ver pela televisão, ele faz sempre. São demonstrações de força impressionantes”, sublinhou o selecionador nacional, José Poeira, em declarações difundidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Poeira elogiou ainda a corrida ao ataque de Morgado, já que o português conseguiu assim “eliminar logo muitos adversários", garantindo assim uma medalha. “No sprint poderia ter arrancado um pouco mais tarde, explorando mais a roda do alemão, mas o desempenho global é excelente”, frisou o responsável nacional.

Natural de Caldas da Rainha, da mesma região que João Almeida, António Morgado vai na próxima temporada correr pela Hagens Berman Axeon, equipa norte-americana de esperanças onde estiveram também Almeida, Rúben Guerreiro e os gémeos Ivo e Rui Oliveira. Onde terá, curiosamente, Herzog como colega de equipa, tal como outro português, Gonçalo Tavares, que foi 18.º nesta prova.