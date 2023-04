Roger Schmidt: “Faz parte, às vezes perdemos. Estamos no intervalo”

Jogo

“Foi um jogo duro, as duas equipas tiveram chances. Estivemos no jogo, os jogadores deram tudo, criámos oportunidades, mas acabamos por sofrer o segundo de penálti. É a história do jogo. Faz parte, às vezes perdemos, jogamos com boas equipas. Podíamos ter empatado e mesmo ganho, mas perdemos, eles tiveram duas oportunidades e marcaram.”

Jogo II

“Perder 2-0 em casa não é bom, mas estamos no intervalo. Tivemos bons momentos, tivemos má sorte com o penálti e podíamos ter tido um ou dois penáltis. É futebol.”

Apenas uma substituição