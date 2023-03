Roger Schmidt e o sorteio da Champions: “Inter com muita qualidade, mas temos jogado de forma muito fiável”

Jogo com o Vitória

“Acho que será um jogo muito difícil, sabemos já do primeiro jogo, no estádio deles. No final empatámos. Eles estão a fazer uma grande temporada, muito agressivos e muito bons a defender perto da área, pelo que não vamos ter muitas oportunidades. Só sofreram 24 golos em 24 jogos. Temos de estar preparados, jogo no nosso estádio, com grande motivação antes da paragem internacional. Mas o que espero é que teremos de estar no topo da nossa performance”

Sorteio da Champions

“Está feito e isso é bom porque agora já sabemos. Acho que vamos jogar contra uma grande equipa, o Inter é uma equipa com muita qualidade, qualidade individual, experiente. E nestes jogos a eliminar os jogadores estão ao seu melhor nível. Temos de esperar jogos muito complicados. Vamos dar o nosso melhor. Temos jogado de forma muito fiável num nível muito alto e por isso é que ainda estamos na competição. É o próximo grande desafio para nós, vamos acreditar em nós, jogar o nosso melhor futebol e esperar chegar à meia-final”

Ainda Champions, sonha com final?

“Não quero olhar muito para a frente, o que é importante é o Vitória amanhã. Em abril vamos jogar esses jogos, espero encontros muito duros, mas agoro o meu foco e dos jogadores está no Vitória, depois no Rio Ave, depois no FC Porto e depois havemos de jogar a Champions. Temos de nos manter humildes. Sabemos da nossa qualidade mas também sabemos o quanto temos de trabalhar. Não vamos mudar a forma como abordamos os jogos, o jogo de amanhã é contra um bom rival, o Vitória”

Rafa disponível e Florentino fora da seleção

“O Rafa treinou, não está a 100% mas está disponível. Teve uma gripe muito forte e por isso esteve fora uns dias mas está de volta. Quanto ao Florentino mas também a outros jogadores como o Grimaldo… acho que temos outros jogadores que também mereciam estar nas seleções nacionais, mas temos de respeitar as decisões, têm muitas opções e têm de encontrar o melhor equilíbrio para a sua equipa. O Florentino está muito bem, tem um grande futuro e se continuar a jogar a este nível penso que vai ficar mais experiente e será uma opção para o selecionador nacional”

O que o Benfica tem de fazer diferente face a Guimarães?

“Não marcámos no jogo da primeira volta e acho que tem que ver também com o rival. Não foi só connosco, em muitos jogos mostraram que são muito bons a defender a área e dentro da área, com três centrais e dois médios. Têm sempre muitos jogadores atrás da bola. Temos sempre muitas situações destas, a jogar com linhas de cinco na defesa e penso que sabemos que temos de ser pacientes mas também já mostrámos que podemos encontrar soluções e criar situações e tomar boas decisões. Esse é sempre o desafio, encontrar o melhor jogador para finalizar em espaços pequenos”

Ausências

“Não tenho dores de cabeça para fazer a equipa. É parte do futebol, tens de encontrar substitutos para os jogadores. Na semana passada o Neres jogou no lugar do Rafa e jogou bem, não apenas pelos golos. Temos de encontrar agora soluções para o Aursnes, que está a tornar-se muito importante para a equipa. Amanhã teremos um grande onze porque temos um banco muito bom”