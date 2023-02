Roger Schmidt e a saída de Enzo: “É uma parte do futebol. Mas a única coisa que conta é o Benfica, não falo de jogadores que já não estão”

vs. Arouca

“Foi um jogo muito bom da minha equipa. Sabemos que, contra o Benfica, todas as equipas estão muito motivadas, dão 120%. Jogarmos contra Arouca, às 21h15, com muito frio, com o relvado que não está perfeito, na minha opinião é um grande desafio. Estivemos muito concentrados. marcámos golos bonitos, o 1-0 e 2-0 foram muito bons golos. Penso que controlámos todo o jogo, demos-lhes quase nada. Para mim, foi uma exibição de topo, estou muito orgulhoso dos meus jogadores, muito contente por terem conseguido ganhar estes três jogos seguidos. Estamos muito felizes.”

Mobilidade no ataque

“As equipas metem-se com os 10 jogadores atrás da bola, então temos de nos mexer, ser rápidos, pacientes, encontrar o momento certo, acelerar o ataque, encontrar a profundidade. Mostrámos esta atitude hoje, que acreditamos em nós, que podemos esperar pelo momento certo. Jogámos com o Gonçalo [Guedes] e o David [Neres] à frente, tínhamos muitos jogadores bons com a bola, bons no 1x1, bons em jogar e mexer-se, foi a abordagem de hoje. Depois, com o Petar, ele esteve muito bem, marcou um golo, por isso estou muito contente por ele. Hoje foi um bom dia para nós.”

Chiquinho a fazer de Enzo

“Estivemos muito bem no meio, com o Tino e Chiquinho, defensivamente mas também com a bola. Controlaram o jogo, aceleraram-no nos momentos certos. Estou muito feliz por eles.”

Rui Costa falou sobre Enzo?

“Falámos que o negócio está feito. É uma parte do futebol. Mas a única coisa que conta é o Benfica. Não falo sobre jogadores que já não estão. Estou muito feliz com os jogadores que estão cá, gosto da atitude, da paciência, gostam de jogar pelo Benfica, isso é muito importante. O benfica é um clube incrível, agora estamos a desfrutar jogar pelo Benfica, tentamos o nosso melhor para os adeptos ficarem felizes e para sermos campeões no final da época.”

Cabeça dos jogadores em dias de fecho de mercado

“Vi no campo que não é assim tão difícil [esquecerem], os jogadores têm de estar focados no que têm de fazer. O nosso objetivo era ganhar estes três jogos [fora de casa], hoje os jogadores mostraram foco, não é um problema para eles. Mas, claro, que é um desafio…”