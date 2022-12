Roger Schmidt e a saída de Enzo: “Até ao dia 31 de dezembro estamos a salvo, mas temos de estar preparados para tudo”

Jogo com o SC Braga

“Estamos felizes por voltar a jogar, ansiosos pelo jogo. O SC Braga está a fazer uma boa temporada tanto na liga como no futebol internacional e por isso penso que é um bom jogo para recomeçar. Sabemos que jogámos muito bem antes da paragem, mas agora passaram sete semanas e é uma nova realidade e temos de voltar a construir o momento e isso tem de começar desde o primeiro minuto em Braga”

Mais-valias do SC Braga

“São muito bons a atacar, uma equipa completa e uma ideia clara de como querem jogar. Na frente são muito perigosos, os dois atacantes. Temos de ter cuidado, defender bem e lembrarmo-nos do porquê de nós próprios sermos capazes de jogar futebol de ataque mas também muito consequentes na defesa. O equilíbrio do nosso jogo tem sido muito bom. Toda a equipa tem a responsabilidade de defender. Temos de mostrar amanhã que somos capazes de influenciar o jogo de uma maneira positiva, criando oportunidades, marcando golos”

Otamenti e Enzo

“Não vou dizer os titulares. O que posso dizer é que eles regressaram da Argentina com um estado de espírito muito bom e condição física. Estão muito motivados. Estamos todos muito orgulhosos deles, como jogaram e ganharam o Mundial, foi uma performance fantástica de toda a equipa e deles em particular. Eles estão de novo focados no Benfica. [Saída de Enzo?] Até ao dia 31 de dezembro estamos a salvo, teremos todos os jogadores, ninguém nos pode comprar ninguém [risos]. Agora estamos focados no SC Braga e tudo o resto poderá, talvez, acontecer na janela de transferências. É sempre igual no futebol, principalmente quando tens jogadores talentosos a jogar ao mais alto nível. É sempre um risco perder esses jogadores e temos de estar preparados para tudo, mas agora o foco está em Braga”

Como trazer Enzo de volta à terra

“Para estes jogadores, o maior desafio depois de ganhar algo desta magnitude é que isto acontece a meio da época. Normalmente é no final da época e depois tens descanso, férias e começas uma nova pré-temporada. Esta época tudo é diferente, jogaram um Mundial em dezembro e eu acho que é um grande desafio para os jogadores estarem preparados para recomeçar a competição nos clubes. Mas o Nico e o Enzo mostraram sempre uma grande atitude nos últimos meses, sempre focados, num grande nível e capazes de manter a intensidade. Eles estão na melhor situação, porque têm ritmo de jogo. São os únicos da equipa que o têm. Espero que apreciem jogar pelo Benfica amanhã”

Enzo vai à Argentina no ano novo?

“Não sei nada do que aparece nas redes sociais, nada dessas coisas. Somos uma estrutura profissional de futebol e as regras são para todos os jogadores e o importante é que descansem entre os jogos e não há exceções”

Grimaldo e Otamendi são para renovar?

“Espero que ambos assinem novos contratos e fiquem connosco porque são jogadores-chave para nós e têm feito uma grande temporada, não só nas exibições, mas na atitude, são exemplos para os jovens jogadores e por isso é claro que os queremos manter e o clube está a trabalhar nisso”

Conversa com Enzo

“Não posso falar sobre essa conversa porque quando falo com os meus jogadores guardo isso para mim. O que posso dizer é que estes jovens jogadores por vezes têm oportunidades… não é só sobre o Enzo, é sobre todos os jogadores. É parte do negócio do futebol. Se eles têm oportunidades, têm de tomar as suas decisões. Eu posso dar-lhes conselhos e recomendações mas sempre respeito as decisões dos futebolistas, porque eles só têm uma carreira”