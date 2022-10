A W Series, competição exclusiva para mulheres, fecha a época a três corridas do fim por falta de dinheiro

Criada como plataforma de acesso à Fórmula 1 para pilotos femininos, a W Series ia a caminho de finalizar a quarta temporada, embora apenas três sejam contabilizáveis, uma vez que a edição de 2020 acabou por ser cancelada devido à pandemia. A crónica campeã – três títulos em três épocas – Jamie Chadwick recebeu o troféu em Singapura e a organização pediu uma semana para decidir o que fazer. A decisão foi terminar 2022 mais cedo para a competição.

Faltavam ainda três provas, nos EUA e no México, para que a temporada fosse dada como encerrada. A W Series iria ser integrada no programa de fim de semana de Fórmula 1, como habitual, em Austin, no Texas, no próximo fim de semana, tendo ainda programadas duas corridas na Cidade do México, no fim de outubro.

A fundadora e diretora executiva do projeto, Catherine Bond Muir, disse: “Devido a circunstâncias recentes imprevistas e externas à W Series, não temos recebido fundos que nos são devidos. Por isso, fomos forçados a tomar a triste decisão de não completar o calendário agendado para esta época”.

De acordo com o jornal “The Guardian”, a direção da competição mantém-se otimista quanto ao futuro e quer que a W Series continue integrada no programa de apoio à F1. “Tivemos de tomar a decisão porque, obviamente, há prazos para pagamentos e coisas que precisam de ser feitas. (…) A grande mensagem é que estou extremamente confiante de que a W Series vai estar por cá no próximo ano”, explicou Bond Muir.

O site Motorsport.com acrescenta ainda que a decisão da organização terá sido tomada para que esta se possa concentrar no processo de captação de recursos a longo prazo, que garanta a longevidade e a saúde financeira da W Series. A inscrição no campeonato é gratuita, o que não terá ajudado a prevenir a situação atual. No final do ano passado, segundo o “Guardian”, a W Series tinha dívidas de mais de oito milhões de euros.