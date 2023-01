Sport TV garante transmissão dos jogos de Cristiano Ronaldo na liga saudita

Depois de semanas de dúvida, os jogos de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita não ficarão sem transmissão televisiva em Portugal. No dia em que o português se deverá estrear a jogar no país, não com o Al-Nassr mas sim numa seleção de jogadores da liga frente ao PSG de Messi (17h, Bola TV), a Sport TV anunciou que garantiu os direitos da liga saudita.

Vários operadores, inclusivamente canais generalistas, terão estado na luta pela transmissão dos jogos do capitão da seleção nacional pelo Al-Nassr, com a Sport TV a levar a melhor. De acordo com o diário “O Jogo”, o canal vai passar dois jogos da liga por jornada. Um deles será sempre do Al-Nassr e no outro encontro será dada prioridade a uma das equipas com técnicos portugueses. Neste caso, o Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, o Al-Tai, liderado por Pepa, e o Al-Khaleej, de Pedro Emanuel e onde joga também o médio Fábio Martins.

Cristiano Ronaldo deverá estrear-se de forma oficial pelo Al-Nassr no próximo domingo, frente ao Al-Ettifaq, atual 10.º classificado da liga saudita, com o acordo com o operador português a ser conseguido ainda antes do primeiro jogo do avançado com as novas cores. O encontro tem início marcado para as 17h30 de Lisboa.

De recordar que Ronaldo ainda não disputou qualquer jogo pelo Al-Nassr, depois de ter sido confirmado nos derradeiros dias de 2022 no clube saudita, por trazer de Inglaterra uma suspensão de dois jogos.