Pela primeira vez em 20 anos, os jogos clubísticos de Ronaldo não serão transmitidos por canais de TV portugueses?

Ei-lo no estilo de corrida tão seu, os braços retos e esticados para trás a cada passo de corrida, a camisola enfiada para dentro dos calções à bom escuteiro saído da formação do Sporting, as chuteiras comuns a preto e as canelas repletas de fita adesiva branca vinda dos tornozelos. Cristiano Ronaldo era um imberbe de 18 anos, irrequieto, mexido e precipitado, quando se estreou como profissional a 14 de agosto de 2002 no defunto estádio José de Alvalade, contra o Inter de Milão, já provocando laivos de emoção audíveis nas bancadas.

Sabemos das minudências desses 32 minutos para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões porque o jogo ficou a cargo da RTP, canal público ainda nos seus tempos de transmissão de partidas de clubes nacionais, antes da inflação exorbitante dos custos dos direitos televisivos postos na balança que sempre tem as potenciais audiências no outro prato. Depois, sumido para o estrangeiro no verão de 2003, os jogos da Premier League, da La Liga e da Série A foram sendo transmitidos, em Portugal, por algum dos canais desportivos existentes nos pacotes das várias operadoras de televisão.

Durante duas décadas, qualquer português com uma caixa mágica em casa, carteira recheada o suficiente e vontade em assistir teve os campeonatos por onde Cristiano andou - com o Manchester United (2003-09 e 2021-22), Real Madrid (2009-18) e Juventus (2018-21) - à mercê dos botões do comando, mas, agora que se transferiu para o Al-Nassr, da longínqua Arábia Saudita, há uma dúvida: será possível continuar a assistir aos jogos do capitão da seleção nacional na televisão portuguesa?

Na véspera da possível estreia de Cristiano na liga saudita, frente ao Al-Tai de Pepa, parece que não.

Apesar da apresentação oficial do mais internacional de sempre com Portugal ter sido acompanhada, em direto, pela Sport TV, nada consta no guia de programação de quem oferece seis canais pagos no seu pacote de subscrição. Sabe a Tribuna Expresso que, internamente, a estação nada comunicou acerca de qualquer intenção de transmitir as partidas do Al-Nassr, nem respondeu oficialmente quando questionada sobre o assunto.

Anadolu Agency

A Tribuna Expresso sabe, no entanto, que há vários operadores interessados em transmitir os jogos do Al-Nassr, inclusivamente televisões generalistas. Na conferência de imprensa de apresentação, Cristiano Ronaldo disse esperar “jogar na quinta-feira”, se o treinador Rudi Garcia assim o entender. A esta hora, essa estreia ainda não tem casa em Portugal. A Eleven diz não estar à espera de apresentar novidades ao nível de conteúdos nos próximos dias. Por seu turno, o Canal 11 está atento às negociações, mas para já ainda nenhum canal terá assegurado os direitos da liga saudita.

É inegável que as ondas de choque chamadas Cristiano Ronaldo ainda têm o poder de abanar o mundo, tirá-lo da letargia. Um rápido olhar para as redes sociais do Al-Nassr confirmam isso mesmo: dos menos de 900 mil seguidores antes da apresentação do capitão da seleção nacional para os mais de 9 milhões atuais foi uma questão de dias e de uma chegada triunfal a Riade.

Mas para a Roshn Saudi League, mais do que uma questão de dinheiro, esta é a altura para dar um empurrão ao futebol local através da visibilidade e interesse que Cristiano Ronaldo trará. Nesse sentido, a proposta mais alta não será necessariamente aquela que irá seduzir os seus responsáveis. A decisão poderá ser uma questão de última hora.