“Inspiração para tantos milhões”, “a sua magia permanecerá”: Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. (e tantos outros) reagem à morte de Pelé

A morte de um mito, mesmo que esperada, nunca deixa de chocar, de emocionar. Pelé partiu aos 82 anos e as reações chegam como que uma enxurrada. E não só do futebol.

Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros. “Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero ‘adeus’ ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol”, diz o capitão da seleção nacional no Instagram, que fala ainda de “uma inspiração para tantos milhões” e “uma referência do ontem, de hoje, de sempre”.

“O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos”, conta Ronaldo.





José Mourinho, por seu turno, recordou a noite em 2005 em que recebeu das mãos de Pelé um prémio da BBC. “Um dos momentos que mais me orgulho”, escreveu no Instagram: “Estava tão feliz por o ter em Manchester, onde tivemos uma conversa muito agradável (…) descansa em paz, Rei Pelé".

À RTP3, o treinador português disse ainda que Pelé “foi tudo, foi o futebol, foi um daqueles que fez o futebol aquilo que o futebol é hoje: o maior desporto do mundo".

"Para a minha geração imagine-se, nasci em 1963 e imagine-se o que significa para a minha geração. É daquelas pessoas que nos faz sentir pequeninos, que escreveram a história de uma forma especial”, sublinhou o treinador da Roma.

Maior referência do futebol brasileiro da atualidade, Neymar Jr. também usou as redes sociais para se despedir, ele que fala de alguém que “transformou o futebol em arte, em entreternimento”.

“Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente deu visibilidade ao Brasil (…) Ele se foi, mas a sua magia permanecerá”, diz ainda o atual herdeiro da camisola 10 da seleção brasileira.

Ainda na ressaca da vitória no Mundial, Lionel Messi foi mais comedido, escrevendo apenas: “Descansa em paz, Pelé”. Kylian Mbappé refere que “o rei do futebol deixou-nos, mas o seu legado nunca será esquecido”. Ambos acompanham as mensagens com fotografias junto a Pelé.

De Espanha surgem as reações de Sérgio Ramos e Iker Casillas. “Falar de lenda ou figura histórica é curto. Simplesmente, foi-se-nos o #ORei. O futebol vai recordar-te para sempre”, diz o defesa, atualmente no PSG. O antigo guarda-redes do Real Madrid e FC Porto que partiu “um dos mitos” do futebol.

Incontáveis clubes e federações deixaram também a sua homenagem. Entre as quais a Federação Portuguesa de Futebol, que no Twitter deixou uma foto de Pelé e Eusébio com a mensagem: “Duas estrelas que se voltam a encontrar”.

Do lado da política, a Presidência da República deixou uma mensagem de condolências pela morte do astro brasileiro.

“O Presidente da República lamenta a morte de Pelé, o extraordinário jogador de futebol brasileiro que encantou ao longo de décadas. Pelé foi um rei do futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado como um dos maiores do mais popular desporto do mundo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as mais sentidas condolências ao povo brasileiro, aos familiares e amigos de Pelé e a todos quantos choram a partida de uma lenda”, diz a nota.

Em França, Emmanuel Macron escreveu apenas três palavras no Twitter: “O Jogo. O Rei. A Eternidade”.