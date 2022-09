Conselho de Disciplina da FPF instaura processo a treinador alvo de denúncias de assédio sexual e a diretor do Famalicão

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do seu Conselho de Disciplina, decidiu instaurar um processo disciplinar a Miguel Afonso, treinador de 40 anos que, também nesta sexta-feira, foi alvo de uma denúncia formal feita por um conjunto de jogadores com queixas de assédio sexual, no seguimento da notícia dada, no dia anterior, pelo jornal “Público”.

O Conselho de Disciplina ditou, também, a suspensão preventiva do técnico, segundo fonte da federação. A decisão surge já depois de queixa recebida via a plataforma de denúncia da entidade ter sido encaminhada para as autoridades competentes e de o Famalicão ter suspendido o técnico de funções “até que a verdade dos factos seja apurada”.

A suspensão ditada é de cariz não automático e, segundo o artigo 39.º do Regulamento de Disciplina da FPF, ocorre quando “se mostrar necessária ao apuramento da verdade ou se for imposta pela salvaguarda da autoridade ou prestígio da organização desportiva do futebol”.

A suspensão aplicada ao treinador do Famalicão tem o prazo máximo previsto no documento, ou seja, “30 dias a contar da notificação”.

O diretor desportivo do Famalicão, Samuel Costa, foi também alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da FPF por denúncia. O caso terá ainda outra ramificação, já que haverá um processo de averiguações no âmbito das denúncias de assédio recebidas em que não estão identificados os denunciados.

Na sequência do caso e da suspensão do treinador por parte do Famalicão, o Conselho de Disciplina da federação anunciou a criação de uma equipa especial para se dedicar com urgência à instauração dos processos instaurados referentes a denúncias de assédio. Este novo mecanismo será constituído por membros do próprio Conselho de Disciplina e da Comissão de Instrução Disciplinar da Federação.

*notícia atualizada às 18h15 de sexta-feira, dia 30, com a introdução da referência à criação da equipa especial do Conselho de Disciplina

**notícia atualizada às 20h25 de sexta-feira, dia 30: diretor desportivo do Famalicão alvo de proceso disciplinar