O adeus de Djokovic a Federer: “A tua carreira fixou o tom do que significa atingir a excelência”

Ao longo de mais de duas décadas, Roger Federer desafiou as leis da estética no ténis, tornando o jogo em mais do que uma competição: era uma tela onde o suíço desenhava a sua arte, onde se movia como matéria líquida. Cedo surpreendeu até o seu ídolo, foi dominador no final da primeira década de 2000 e ainda renasceu após lesões. Estes são os momentos decisivos da vida desportiva de Roger Federer, que aos 41 anos anunciou que se vai retirar dos courts