Rúben Amorim: “Estivemos sempre mais perto do golo, o SC Braga teve alguma bola, acaba por ser justo”

Sporting muitos minutos em vantagem

“Poderíamos ter sido um bocadinho mais pressionantes, com o golo sentimo-nos confortáveis e tivemos várias saídas com perigo, mas nalgumas decidimos muito mal quando a melhor decisão estava claramente do lado contrário. Foi um grande golo do adversário, numa segunda parte não tão bem jogada. Controlámos, sem grandes ocasiões do SC Braga, nós tivemos as nossas”

Equipa em crescimento

“Ainda estamos longo do que temos de ser, mais intensos e mais pressionantes. Estivemos perto da vitória, houve também o golo anulado quando estávamos bem e confortáveis. É um campo difícil"

Empate reflete o jogo

“Estivemos sempre mais perto do golo, o SC Braga teve alguma bola, acaba por ser justo. Se tivéssemos de olhar para as grandes ocasiões, nós estivemos mais perto. É indiferente quem merece ou não”

Substituições

“Olho para o jogo e vejo quem está mais intenso e consegue perceber melhor o jogo. Naquele momento senti que o Morita estava ainda mais intenso. O Morten vai melhorar muito fisicamente. Pareceu-me bem com a bola, mas com alguma dificuldade em disparar nos médios quando a bola circulava à frente da nossa equipa. O Paulinho teve a semana toda condicionada, tem uma dor. Pelo momento dele, entrou no jogo, senti que não era o melhor Paulinho e metemos o Edwards para não arriscar e porque nós tínhamos era espaço entre-linhas, a profundidade estava a ser dada pelo Gyokeres. O Marcus recebeu a bola, não definiu como tem de definir, também não está na melhor das fases”

Sporting perde oportunidade de se isolar

“É sempre importante e era esse o objetivo. Ver o copo meio cheio e lembrar o ano passado: vamos para a paragem com o Boavista e o FC Porto em primeiro, é seguir em frente”