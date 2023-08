Rúben Amorim: “Da mesma forma que sempre desvalorizei as fases más, vou desvalorizar os quatro golos do Paulinho”

Vitória difícil

“Já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas acho que fomos competentes. Nesta fase final aguentámos o 1-0, mas durante o resto do jogo estivemos sempre mais perto de marcar golos, controlámos bem os pontos fortes do Famalicão e acaba por ser uma vitória inteiramente justa”

1.ª parte nervosa

“Faz parte. Eu gosto da emoção e da intensidade. Temos de dar mérito não só aos jogadores mas também ao público, pelo ambiente que se viveu hoje, é o ambiente que se quer em Alvalade e isso ajuda o jogo a tornar-se mais intenso. Toda a gente quer mais paixão e mais gente no estádio. Obviamente que temos de ter cabeça fria e acabámos por chegar à vantagem com naturalidade. Ao intervalo falei mais taticamente, não tanto disso porque achei que os jogadores mesmo com a emoção estavam de cabeça fria”

Paulinho

“A vida é mesmo assim, há momentos bons, momentos maus. Da mesma forma que sempre desvalorizei as fases más, vou desvalorizar os quatro golos do Paulinho, fez o seu trabalho e tem de trabalhar durante a semana para estar no próximo jogo”

Fresneda

“Falaremos quando ele assinar, eu acho que ele ainda não assinou por isso não há comentário”

Hjulmand

“Muito inteligente a ler o jogo, vai melhorar no seu rendimento físico. Aguentou bem um jogo muito intenso. É um jogador que joga muitas vezes para a frente naquela posição, é muito esperto, quando a bola lhe chega ele já sabe o que fazer. Tudo o que esperávamos ele está a demonstrar, mas acho que pode dar muito mais”