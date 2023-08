Rúben Amorim e o primeiro golo: “Não devia ter sido validado, isto não pode acontecer e não acho bem, porque amanhã podemos ser nós”

A análise ao jogo

“Perspetivávamos ganhar, como vamos sempre para todos os jogos, mas sabemos que é um campo muito difícil, contra uma equipa muito bem trabalhada e sem qualquer tipo de pressão. E foi isso que aconteceu no jogo. É o mesmo que a semana passada, controlámos melhor o jogo, mas tivemos situações em que podíamos ter resolvido logo na primeira parte. Ganhámos num campo muito difícil e no início do campeonato, penso que foi justo.”

Golo sofrido por um buraco no meio-campo

“Temos de trabalhar todos os aspetos, quer a defender mais à frente, quer atrás, ainda temos muito que melhorar. Obviamente, não gostamos de sofrer golos pelo segundo jogo seguido quando, quanto a mim, o jogo estava controlado. Ainda não vi bem o lance, foi uma rutura do avançado, mas os centrais têm de estar um bocadinho mais fechados porque o lance estava a ocorrer no meio. Ainda temos de trabalhar muito.”

Fez quatro alterações no onze

“Acima de tudo, porque íamos jogar sistema contra sistema. A ligação que o Marcus [Edwards] tem com o Esgaio, o Marcus é muito forte entre linhas, depois quisemos meter o Pote o meio-campo para termos uma espécie de dois números 10; jogar com dois avançados para tirar referências ao adversário e o Nuno Santos porque é mais ofensivo - e tinha que sair aos 60 minutos. Fomos fazendo as alterações e tentámos enganar o adversário, foi essa a ideia.”

Fora de jogo no primeiro golo de Paulinho, que VAR reconheceu, mas não assinalou

“Acaba por beliscar, não podemos esconder, como treinador do Sporting digo que essas situações não podem acontecer. Imagino o que o Filipe [Martins, treinador do Casa Pia] está a sentir. Da mesma maneira que esse erro ocorreu, houve a falta no Viktor antes do golo do Casa Pia, agora, obviamente que tem um impacto muito grande para a equipa do Casa Pia, que começa o jogo logo a perder. Se está fora de jogo, isto não pode voltar a acontecer. As coisas têm de ser tratadas com muita seriedade. Como treinador do Sporting, não acho bem porque amanhã podemos ser nós. O golo não deveria ter sido validado.”

Paulinho e Gyökeres

“Complementam-se bem, o Paulinho sai muito daquela zona, mesmo jogando a avançado anda muito por aquelas zonas entre linhas, já fazia isso o ano passado. Agora faz isso, mas tem um jogador mais à frente para nos dar a profundidade e acabam por conjugar bem as qualidade um do outro.”

Paulinho sente-se menos pressionado?

“Não sei, eles têm de estar sempre pressionados, temos de vencer os nossos jogos e isso nota-se no início do campeonato, onde temos de vir aqui vencer uma equipa que difícil, que joga um bom futebol e estava completamente relaxada no jogo. Mas, mesmo com um golo que não devia ter sido validado, fomos a equipa que criou mais perigo, esteve mais perto de vencer o jogo e acaba por ser justo.”