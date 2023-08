Morten Hjulmand confirmado no Sporting: médio dinamarquês que gosta de luta e de duelos assinou até 2028

Aí está o substituto de Manuel Ugarte. Morten Hjulmand foi este domingo confirmado como novo jogador do Sporting, ele que no sábado até já tinha assistido à vitória dos leões frente ao Vizela (3-2) na 1.ª jornada do campeonato.

Contratado ao Lecce, o médio custou 18 milhões de euros ao Sporting, num negócio que pode ir até aos €21 milhões “condicionados ao atingimento de objetivos individuais e coletivos”, dizem os leões no comunicado enviado à CMVM. Hjulmand, de 24 anos, assina até 2028 e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O médio formado no Copenhaga, estreou-se como profissional no Admira Wacker da Áustria, antes de se mudar para Itália e para o Lecce, em 2021. Ainda não se estreou na seleção principal da Dinamarca.

“Defino-me como um jogador muito equilibrado, que traz equilíbrio entre os defesas e os atacantes. Sou um jogador de duelos e luto muito durante os jogos”, disse, em jeito de apresentação, à Sporting TV. O nórdico revelou ainda estar “muito entusiasmado” por chegar ao Sporting, “um clube muito grande”.

“Escolhi o Sporting porque é um grande passo para a minha carreira. Quero continuar a desenvolver-me como pessoa e como jogador e, claro, é um clube conhecido pelo seu trabalho com jovens jogadores”, continuou, afirmando-se também como um futebolista que gosta “de proteger a linha defensiva, de recuperar muitas bolas e, ao mesmo tempo, ligar o jogo também com os jogadores mais ofensivos”.

O médio já se treinou este domingo com a restante equipa do Sporting e poderá ser opção para o encontro de sexta-feira com o Casa Pia.