Rúben Amorim e uma surpresa à direita para arrancar o campeonato (estes são os onzes do Sporting - Vizela)

Primeiro jogo da liga e logo com uma surpresa: Rúben Amorim aposta em Geny Catamo na ala direita para o encontro com o Vizela, dando ao jovem uma oportunidade de continuar a mostrar os bons pormenores que traz da pré-época.

Pote joga na frente, ao lado de Gyokeres e Trincão, com Daniel Bragança a ser também escolhido para o onze, na dupla do meio-campo com Morita.

O onze do Sporting: Adán; Diomande, Coates, Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Daniel Bragança, Morita e Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Viktor Gyokeres.

O onze do Vizela: Buntic; Tomás, Bruno Wilson, Anderson, Matheus Pereira; Bustamante, Diogo Nascimento; Kiko, Samu, Nuno Moreira e Essende.

Siga a estreia de Sporting e Vizela na I Liga época 2023/24 aqui na Tribuna.