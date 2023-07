Acabou a mais longa novela do mercado: Viktor Gyökeres confirmado no Sporting até 2028

Agora sim, Viktor Gyökeres é leão. Dois dias após chegar a Lisboa, o avançado sueco ex-Coventry é confirmado como reforço dos leões, com um contrato que o ligará ao clube de Alvalade até 2028. Gyökeres terá uma cláusula cifrada em 100 milhões de euros.

“É um sentimento fantástico [assinar pelo Sporting], estava à espera disto e é muito bom ter tudo fechado e estar finalmente aqui. Estou muito feliz”, sublinhou o sueco em declarações à Sporting TV, lembrando que o clube “produz muitos jogadores bons” e que tem “muita história”.

“Tive outras opções, mas senti que o Sporting era a equipa que estava mais interessada em mim e quando alguém te quer, isso significa que te querem muito e vão cuidar de ti. Esta era a melhor opção”, frisou.

À CMVM, o Sporting deu pormenores do negócio: pagou ao Coventry 20 milhões de euros “aos quais podem acrescer até €4 milhões condicionados ao atingimento de objetivos individuais e coletivos”.

O Coventry fica ainda com “o direito a receber o montante correspondente a 15% da mais-valia” de uma futura transferência, percentagem que pode ser “reduzida para até 10% por opção da Sporting SAD ou em função da concretização parcial dos objectivos individuais e colectivos acima referidos”, pode ler-se também no comunicado enviado à CMVM.

“Informa-se, ainda, que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a € 2.000.000,00 (dois milhões de euros)”, diz ainda o documento, que efetiva Gyökeres como a contratação mais cara da história do Sporting.