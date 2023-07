Carmona, Sporting e os exames médicos: que testes são estes que detetam quando a máquina não é perfeita

Quantas vezes não ouvimos a expressão “o corpo humano é uma máquina perfeita”? Todos já provámos que até pode parecer, mas que, como todas as máquinas, também falha. A “avaria” pode ser interna devido à sua complexa estrutura que funciona graças ao conjunto de vários sistemas, ou provocada por algum fator externo.

Seja como for, os efeitos de uma pequena areia na engrenagem do corpo pode ter consequências bem diferentes na vida das pessoas. Isto para chegar à desilusão, e quem sabe, ao pânico, que o jovem espanhol José Ángel Carmona, internacional sub-21 por Espanha, sentiu nos últimos dois dias, quando o “ZeroZero” avançou que o lateral direito tinha chumbado nos testes médicos realizados pelo Sporting, que tinha tudo a rolar para o contratar, mas desistiu do negócio.

Carmona, que fez a formação no Sevilha e esteve emprestado ao Elche nos últimos seis meses da época anterior, chegou a Lisboa na segunda-feira porventura com a cabeça cheia de sonhos, mas, no dia seguinte, o seu corpo deu mostras que não estava a 100% - ao que a Tribuna Expresso apurou, o espanhol não chegou a chumbar, formalmente, nos testes médicos, só que detetou-se a prevalência de uma lesão muscular contraída na época passada cujo tempo de recuperação ainda era longo. Daí o Sporting ter recusado na sua contratação. Ouvida uma fonte próxima do processo, o jogador “iria demorar a recuperar a 100%”.