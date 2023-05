Rúben Amorim: “Não conseguimos manter o ritmo. É um empate que sabe a derrota”

Mudança no jogo



“Fomos para o intervalo com 2-0 e depois não conseguimos manter o ritmo ao longo do jogo todo. O momento da equipa não nos ajuda muito, criou desconfiança. Defendemos mais baixo, o Benfica sem criar grandes oportunidades e em dois cruzamentos empata a partida e nós tivemos dois lances, um do Pote e outro do Paulinho, em que podíamos ter feito melhor. É um empate que sabe a derrota”



Mental

“Nessa fase tudo entra. Quando as coisas nos correm bem, nós somos uma equipa muito difícil de contrariar. Mas a falta de maturidade dos jogadores em certas fases cria esta desconfiança entre eles. Defendemos bem, mas não conseguimos pressionar tão alto como na 1.ª parte. Mas volto a dizer, uma ou outra saída bastava para nós equilibrarmos. Depois com substituições conseguimos pressionar mais alto e conseguimos manter a equipa no nosso meio-campo. Não conseguimos manter aquele ritmo o jogo todo e isso nota-se bastante”

4.º lugar

“Entrámos numa rotina de dois anos onde perdemos, acho, três jogos. Entrámos na rotina de “as coisas vão surgir”. Perdemos muitos jogadores, perdemos um jogador muito importante no início do campeonato, já falámos sobre isso, não é desculpa. Depois tivemos o ano todo a levantarmo-nos de pancada e não tivemos a capacidade de fazer o que fizemos no fim, que foi estabilizar a equipa. Pedimos desculpa aos adeptos pela inconsistência e pelo lugar na classificação mas eu não consigo dizer que teríamos de ter mais empenho, eles treinaram muito, correram muito. Tivemos uma 1.ª volta muito instável”

Nova época

“Levamos sensações deste ano, mas nem tudo é mau. Vínhamos de sensações tão boas e de certeza que vamos voltar a tê-las, a estar no ponto que esta equipa tem de estar. Temos de estar sempre no limite e eu prometo que vamos melhorar”