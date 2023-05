Tottenham está sem treinador e quer uma reunião com Rúben Amorim no final da época

Não é a primeira vez que nas notícias surge um suposto interesse do Tottenham (ou de outros clubes ingleses) em sondar Rúben Amorim como hipótese de treinador. Desde o despedimento de Antonio Conte, no final de março, e da hecatombe que logo lhe seguiu - derrota por 6-1 em casa do Newcastle, com o treinador interino e ex-adjunto do italiano, Cristian Stellini, a alterar o sistema tático em questão de dias -, o clube procura alguém que dê estabilidade ao cargo.

O “Record” avança, esta quarta-feira, que dirigentes do clube do norte de Londres estarão a tentar agendar uma reunião com Rúben Amorim após o desfecho desta temporada. O jornal explica que é nessa altura, por normal, que o técnico de 38 anos reserva para se reunir com o seu empresário acerca das sondagens feitas por outros clubes.

O Sporting defrontou o Tottenham esta época, na fase de grupos da Liga dos Campeões (uma vitória e um empate), tendo regressado a Londres para ganhar ao Arsenal na 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa; na temporada passada, os leões também foram a Inglaterra devido aos ‘oitavos’ da Champions que partilharam com o Manchester City. Estas viagens terão inflacionado a atenção que o nome de Rúben Amorim cativa por tais bandas.

Ao longo desta época, contudo, ao seu estilo carismático e falante sem papas na língua, o treinador tem respondido em várias conferências de imprensa a questões que o interrogam acerca do futuro da sua carreira - reiterando que a sua vontade tem sido sempre continuar no Sporting.

“O principal fator é porque eu gosto mesmo de estar aqui. E, depois, já vi muitos treinadores mudarem para outros campeonatos e não serem mais felizes. Parece um bocado cliché, mas acho que é um fator importante na decisão [ser-se feliz]. E eu não procuro nada. E, ao falar nisso, quero dar valor ao que tenho e não ao que é falado. Já o disse, já tive contactos com outros clubes, o Sporting até o sabe, mas sempre quis ficar porque gosto de estar no Sporting”, disse, em abril, quando se noticiou sobre um alegado interesse do Chelsea antes de o clube contratar Frank Lampard como técnico interino.

Em janeiro, quando o arranque do ano civil fazia a equipa tremer um pouco nos resultados e surgiam questões acerca do seu futuro no Sporting, o técnico respondeu ao seu estilo: “No dia em que o Sporting me quiser dispensar, no dia a seguir, não precisa de me pagar mais nada. Paga-me só até ao último dia. É o medo que eu tenho de ser despedido e de ficar no desemprego.”