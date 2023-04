Rúben Amorim e a substituição de Pedro Gonçalves: “Não foi nada surpreendente, surpreendente foi ser só perto dos 60”

Jogo complicado

“Foi um jogo difícil, não fizemos um bom jogo. Na primeira parte não assentámos muito o jogo, como tínhamos muitas situações em transição não assentávamos muito o jogo, as nossas posses de bola foram muito curtas. Acabámos por marcar um golo quando nem estávamos a fazer muito por isso. Depois na segunda parte voltámos a entrar melhor mas, no nosso melhor período e com o jogo controlado, perdemos uma bola e sofremos o golo. A partir daí, complicou-se tudo. Tivemos algumas oportunidades, o Famalicão também”

Substituição de Diomande

“Na bola que ele perdeu na primeira parte, escorregou e ficou com uma dor, notava-se no rendimento dele. Não queria estar a massacrar aquela zona e acabou por ser substituído. Foi um pouco das duas coisas: não estava no melhor dos dias, mas estava com uma dor que o limitava claramente”

Frente de ataque móvel

“Deveu-se ao rendimento que tivemos quando o Trincão entrou no último jogo. Durante a semana, confirmou-se isso. Saberíamos que teríamos espaços entre-linhas se eles nos quisessem pressionar, mas desta vez foi um pouco ao contrário, o Chermiti deu-nos mais profundidade e ajudou-nos a controlar melhor o jogo”

Substituição de Pedro Gonçalves

“Não foi nada surpreendente, surpreendente foi ser só perto dos 60'. Se há jogador que pode ter dias desinspirados, é o Pedro Gonçalves. Um jogador que é muito importante para nós, que está sempre lá, que raramente roda. Ele não esteve tão bem e saiu, como todos os outros”

Quatro jornadas para o fim

“Queremos vencer todos os jogos e melhorar. Olhando para este jogo, corremos, às vezes, muito e mal. O objetivo não é só ganhar, temos de melhorar. Olhando para este jogo, não retiramos assim tanta coisa boa do jogo”