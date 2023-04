Rúben Amorim: “O que queremos mais é ganhar um título europeu para o Sporting”

Sporting nunca venceu em Itália

“Quando temos uma oportunidade, queremos fazer melhor do que já fizemos. Temos de ter noção da qualidade da Juventus. Vimos muitos jogos da Juventus. Toda a gente diz que a Juventus não está a fazer a melhor das épocas, mas sem os pontos retirados estaria em segundo lugar. Um bocadinho como nós, é uma equipa diferente do que foi na primeira fase da época. O objetivo é sempre vencer, mas é uma eliminatória de dois jogos, é importante ter sempre essa noção durante o jogo”

Oportunidade de chegar à Liga dos Campeões via Liga Europa

“Esse objetivo entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus. É uma equipa muito experiente, habituada a jogar finais, com um palmarés com vários títulos europeus, que não chegando à Liga dos Campeões tem um impacto muito grande. Claro que também tem impacto no nosso clube, mas nós temos um processo que está em caminho e que pode compensar não entrar na Liga dos Campeões. O que queremos mais é ganhar um título europeu para o Sporting. Tendo apenas uma Taça das Taças, seria muito mais marcante para nós do que para a Juventus”

Momento de Chermiti

“O Chermiti continua a ser opção. Renovar contrato foi uma formalidade, na cabeça do treinador não teve nada a ver ter renovado ou não. Não tratamos os jogadores, e principalmente os miúdos, dessa forma. Ele ainda é muito novo, não jogou a primeira parte da temporada. Vai ter dores de crescimento, como nós. Ele é mais uma opção e um jogador preparado para amanhã”

Espera-se mais do Sporting depois de eliminar o Arsenal?

“Não aumentámos o estatuto, mas de certeza que olham para o Sporting de forma diferente e a equipa do Sporting é mais confiante a jogar estes jogos do que era antes do Arsenal. Vão ser jogos completamente diferentes, continuamos a ser um outsider nesta competição. Chegará o dia em que seremos um forte candidato às competições europeias, neste momento ainda estamos a trabalhar para seguir esse caminho”

Vai falar aos jogadores sobre ter eliminado Juventus como jogador pelo Benfica?

“Não vai entrar nada desse jogo, porque foram clubes e situações diferentes. Tento transmitir o que passei como jogador, uso muito isso na preparação dos jogos, mas é apenas isso. Não vou tocar nesse assunto numa competição em que joguei pelo Benfica”

Danilo (brasileiro da Juve ex-FC Porto) disse que Amorim era “jogador chato”

“Não ouvi, mas fico feliz, principalmente porque o Sporting representa o que eu era como jogador. Com muitos defeitos e erros, mas fico feliz por isso, porque o objetivo de um treinador é ver-se refletido na sua equipa”

Como lida com tantos elogios?

“Aprendo muito, não só comigo, mas também com os outros. Ainda ontem houve um treinador que está a liderar o nosso campeonato e era considerado por alguns o novo Eriksson e ontem já era bastante mau. Não tenho ilusões nenhumas, já passei por momentos difíceis e a vida ensina-nos, muitas vezes, que as coisas mudam muito rápidas. O que interessa é o dia de hoje. Como sou muito feliz aqui, não fico entusiasmado com essas coisas. Quero apenas ganhar e ouvir os seus relatos [pergunta foi feita por Nuno Matos, da “Antena 1”], como contra o Arsenal, na final da Liga Europa"