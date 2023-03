Rúben Amorim: “Não sofrermos golos revela o nosso crescimento, eu disse aos jogadores que podemos perder com qualquer equipa”

Paragem para seleções

“Alguns vêm um bocadinho mais cansados, mas dá a oportunidade de toda a gente estar pronta para jogar. Os melhores vão jogar este fim de semana. Em relação aos jogos que vamos ter, preferimos assim. Quanto mais jogam, melhores são. Estamos numa boa fase, estamos a crescer. Não temos sofrido golos, temos marcado golos. Não temos sofrido muitas oportunidades. Usámos este tempo para melhorar os jogadores que cá estavam e relembrámos o que tínhamos de fazer, relembrámos os passos em falso do passado. Trouxemos os jogadores à terra, para perceberem que temos muitos objetivos. Temos a Liga Europa, temos o campeonato, queremos a Liga dos Campeões. Foi uma paragem benéfica, vamos ver amanhã [sábado].”

Elogios de Pedro Porro: poderão voltar a trabalhar juntos?

“Obviamente que gostava muito de trabalhar com o Porro, é difícil comprarmos o Porro, por isso vejo isso com muita dificuldade. O Porro fez a sua escolha, é normal, são campeonatos diferentes. O dinheiro que ele foi ganhar é também muito diferente. Fico mais pelo carinho com que fico com os jogadores e eles por mim. Ele seguiu um caminho, não deixámos de ser amigos. Falamos muitas vezes. Vejo com muita dificuldade neste momento voltarmos a trabalhar juntos. Ele teria mais dificuldades agora, o [Ricardo] Esgaio está muito bem. Seria uma luta saudável para jogarem na equipa do Sporting.”

Reta final

“Acredito que se ganharmos os jogos todos até ao fim vamos à Liga dos Campeões ou pelo menos à pré- eliminatória, é nisso que acredito. Temos de olhar um bocadinho para os outros porque eles têm de perder pontos. Jogamos apenas com o Benfica, que está já com uma vantagem muito grande. Porto e Braga, que estão mais perto, já jogámos com eles, têm de perder pontos noutros jogos para passarmos para a frente. Temos de olhar para eles, mas sem nos distrairmos, temos de ganhar os nossos jogos.”

Chegar ao primeiro lugar

“Não acredito que consigamos recuperar até ao primeiro lugar. Se é muito popular dizer… não vou estar a esconder isso dos jogadores e das pessoas, sou um bocado sincero nesse aspeto. O ano passado estávamos a seis pontos do FC Porto e eu sentia que era difícil eles perderem pontos na reta final. Lembro-me de ser criticado por isso. O campeonato está muito longe, é muito difícil. Chegar ao título torna-se quase impossível.”

Título está entregue ao Benfica?

“Não, não. Só falo por mim, não falo pelos outros. Sou o treinador do Sporting, falo pelo Sporting. Não interessa o que eles acham ou não. Em relação a nós é difícil chegar lá.”

Telefone tocou após a eliminação do Arsenal

“Não, não, eu não recebo telefonemas. Quem tem de receber é o meu agente. Não recebi mais do que o normal. Foi uma eliminatória boa, mas não gosto de estar a falar nisso. Já passou. Estivemos lá por mérito. Não passámos na Liga dos Campeões por alguma infelicidade e demérito próprio em jogos importantes. Foi uma eliminatória normal numa competição em que temos o objetivo de ir o mais longe possível.”

Santa Clara

“Jogaram nos últimos dois jogos com linha de cinco. Com esta paragem, o treinador pode mudar alguma coisa. Repetiu ali uns jogadores nos últimos dois jogos, retirámos essa informação. É uma equipa que vive um momento muito difícil, depois da paragem vem melhor preparada. Vem sem a responsabilidade [de ganhar], mesmo precisando de ganhar pontos, não é o jogo principal para ganhar pontos. Temos uma incerteza em relação ao adversário, mas temos de ganhar. A responsabilidade de ganhar está do nosso lado. Trabalhámos tudo. Espero sempre um jogo complicado.”

Reforçar ataque?

"Não vou estar aqui a dizer, mas já o disse a seguir a um jogo: temos estes avançados, o nosso projeto passa por jovens jogadores. Se houver alguma saída, não sabemos ao certo, porque já tive de voltar atrás no passado, não estou preocupado com isso. Temos três avançados de qualidade, e outros que podem fazer a posição, portanto estou muito satisfeito com os jogadores que tenho.”

Silêncio de Sérgio Conceição

“Não tenho de entender nada. Fui comentador e comentava essas coisas, não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Cada um faz as suas escolhas, são vocês que tem de comentar.”

Mudar o chip

“A estabilidade foi mais em termos de resultados do que exibições, talvez até de concentração. Em certos jogos a dominar o jogo, não conseguimos ganhar e acabámos a perder o jogo. Estamos mais concentrados, temos de aprender. Já aconteceu umas três vezes, se não aprendermos não estamos no caminho certo. O não sofrer golos revela o crescimento da equipa. O que disse aos jogadores é que podemos perder com qualquer equipa. Se isso estiver sempre na nossa cabeça, fica mais fácil de lidar com as coisas. Não é pensar negativamente, é ter uma vozinha aqui ‘se não dermos o máximo, podemos perder contra qualquer equipa’. A equipa está mais preparada, o plantel está mais completo. Pode haver maior rotação neste momento sem haver oscilação na qualidade. Os últimos jogos provaram isso. Eles têm de estar mais aptos e concentrados para jogarem, senão joga outro. A equipa cresceu, está mais preparada para qualquer tipo de jogo que possamos ter.”

Futuro de Bellerín

“A decisão não está tomada. Ele tem tido pouco jogo porque está lesionado, esta semana ainda não treinou. Está a fazer a sua recuperação passo a passo. É nesse ponto que estamos, não está decidido. Está feito planeamento para a próxima época, mas essas decisões ainda não foram tomadas porque ainda não acabou a época. Estamos à espera dele para ser mais um a ajudar nestes dois meses com muitos jogos.”

Cansaço pós-seleção

“O Seba [Coates] fez dois jogos, poderá estar na equipa ou não [vs. Santa Clara]. Isso mudaria até nas bolas paradas para o adversário, não vou estar aqui a dizer. Um pode descansar, outro não.”

Futuro de Luís Neto

“Já o disse, por mim tem o seu aval para renovar. Por tudo o que já deu e pelo que dá à equipa. Está a passar um momento difícil, obviamente, esteve muito tempo parado, está a fazer o seu trabalho. Depois, o grande problema também é a qualidade que está na posição em que ele joga. Não quero estar a tomar grandes decisões, ainda falta tempo. Eu tenho um plano na cabeça, mas se os miúdos não cumprirem durante dois meses, muda completamente. E depois ainda há o mercado, que não controlo.”