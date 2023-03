Rúben Amorim: “Amanhã é arrumar esta vitória, porque não serve de nada se não utilizarmos isto para relançarmos a época”

Orgulho na equipa

“A vitória e os resultados ditam tudo, mas, acima de tudo, é a forma como jogaram. Não merecíamos sofrer o primeiro golo e depois fomos personalizados durante todo o jogo. Tivemos dificuldades no prolongamento, mas o Arsenal respeitou-nos sempre. Foi um jogo dividido, em que fomos felizes nos penáltis, mas fizemos por merecer”

Época irregular

“As coisas levam tempo, há muitos jogadores novos e precisamos de tempo para construir. Poderíamos ter feito melhor, mesmo com a entrada de alguns jogadores, porque já temos uma pequena base. Tudo vem da mentalidade, da concentração, da intensidade. Fomos aumentando durante a época, faz parte do processo. Não nos podemos distrair com estes resultados, é continuar porque ainda temos muito para fazer"

Primeira substituição só aos 89'

“O jogo estava a correr bem, estamos tão bem, os jogadores aparentam estar bem fisicamente. Não queria parar o momento da equipa”

Arsenal terminou o jogo com todas as principais figuras

“Não há um único jogador que não tenha jogado nesta eliminatória, até o guarda-redes. Mas o Arsenal seria sempre forte, nós fomos uns justos vencedores. Obviamente que o Arsenal, principalmente em nossa casa, teve mais o controlo do jogo, mas soubemos lidar bem com os dois jogos da eliminatória”

Injeção anímica importante

“A eliminatória não mudava nada no nosso projeto e caminho que temos de seguir, mas faz com que os jogadores acreditem no que estamos a fazer. Ajuda-nos numa época muito difícil. Amanhã é arrumar esta vitória, porque não serve de nada se não utilizarmos isto para relançarmos a época”

Exibições de Adán, Pote e Diomande

“Todos se superaram. Mesmo o Essugo, que veio de lesão. Na primeira jogada faz um mau passe e o jogador do Arsenal ficou isolado, mas recuperou muito bem. São sinais que os jovens estão a crescer. O Adán foi o normal que era, falhou nalguns jogos, ele próprio sabe. Mas hoje não posso destacar ninguém. Tiveram liberdade a atacar e qualidade a defender. Foram justos vencedores”

Fica mais difícil ao Sporting manter Amorim?

“Não muda nada o resultado desta eliminatória. Mantenho o que disse antes do jogo”