Fábio Vieira conhece “muito bem” o Sporting, sabe “o que estão habituados a fazer” e deu umas dicas a Mikel Arteta

O Arsenal recebe o Sporting esta quinta-feira com um plantel mais forte do que o da última semana. Gabriel Jesus recuperou da lesão e pode entrar em campo em Inglaterra.

Uma semana depois do jogo em Alvalade, o Arsenal está diferente, sobretudo no ataque. Gabriel Jesus já treinou e jogou no último fim de semana. O treinador, Mikel Arteta, não revela se o brasileiro vai jogar, mas reconhece que na última quinta-feira havia menos escolhas possíveis.

O Arsenal recuperou jogadores, já o Sporting perdeu dois que vão cumprir suspensão. Coates e Morita não vão ser problemas para o Arsenal.

O Arsenal espera casa cheia para receber o Sporting. A equipa está em primeiro lugar na Liga Inglesa e a Liga Europa também é um objetivo. Um título que nunca conquistou.