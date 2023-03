De Bruno Fernandes a Rui Patrício e José Mourinho, os possíveis adversários do Sporting na Liga Europa

O triunfo, nos penáltis, do Sporting contra o Arsenal coloca a equipa de Alvalade, pela terceira vez na era Liga Europa, nos quartos de final da competição. Esta presença segue-se às de 2011/12 e de 2017/18, numa prova que, enquanto Taça UEFA, viu os leões perderem a final em 2004/05.

O sorteio dos quartos de final será às 12h de sexta-feira, em Nyon, na Suíça. Ficará já definido todo o quadro da competição, com os emparelhamentos das meias-finais e final também decididos.

Os sete possíveis adversários do Sporting são Manchester United, Roma, Juventus, Sevilla, Feyenoord, Bayer Leverkusen e Royale Union Saint-Gilloise. A primeira mão dos ‘quartos’ é a 13 de abril e a segunda, a 20 de abril.

Um dos adversários, em teoria, mais difíceis para o Sporting seria o Manchester United. A equipa de Ten Hag tem vivido uma das melhores temporadas do passado recente, já tendo vencido a Taça da Liga e estando em terceiro lugar na Premier League. Com Bruno Fernandes, antigo capitão do Sporting como uma das principais figuras, os reds devils contam também com Diogo Dalot e ainda com Marcus Rashford, a viver a melhor forma da sua vida. Para chegarem aos ‘quartos’, os ingleses eliminaram o Betis, de Rui Silva e William Carvalho.

Outro embate com significado seria contra a AS Roma. A equipa italiana, que vem de derrotar a Real Sociedad, é treinada por José Mourinho, estando em quinto na Serie A. Na baliza da Roma está Rui Patrício, outro antigo nome de peso que chegou a ter a braçadeira de capitão em Alvalade.

Outro possível rival de renome seria a Juventus. A equipa de Turim está longe do poderio que teve em diversos momentos da última década, nomeadamente quando chegou à final da Liga dos Campeões em 2014/15 e 2016/17. Em sétimo na Serie A depois de ter sido penalizada com a perda de 15 pontos devido a irregularidades financeiras na transferências de jogadores, a vecchia signora caiu da Liga dos Campeões no grupo do Benfica. Ainda assim, conta com um plantel cheio de estrelas, como Di María, Vlahovic ou Chiesa.

Também o Sevilla estará no sorteio. A equipa espanhola, vencedora da Liga Europa/Taça UEFA em seis ocasiões, eliminou o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, depois de ganhar por 2-0 em casa e perder por 1-0 na Turquia. No entanto, na La Liga os andaluzes estão longe do habitual, encontrando-se a lutar pela manutenção, no 13.º lugar da tabela.

Os outros possíveis adversários da equipa de Rúben Amorim são o Feyenoord, o Bayer Leverkusen e o Royale Union Saint-Gilloise. O Feyenoord, que depois de um 1-1 contra o Shakhtar eliminou os ucranianos em casa com um 7-1, é o líder da Eredivisie, o campeonato dos Países Baixos. O Leverkusen, de Xabi Alonso, superou o Ferencvaros e é nono na Bundesliga. O Royale Union Saint-Gilloise, que bateu o Union Berlin de Diogo Leite, é segundo na Bélgica.