Rúben Amorim: “A grande responsabilidade é do Arsenal, podemos jogar com isso. Os primeiros minutos são importantes, seria bom termos bola”

Que jogo espera?

“Espero um jogo muito difícil contra uma equipa que acho que vai entrar com outra velocidade relativamente ao que fez em Alvalade. Vamos tentar fazer o nosso jogo, mas acho que o Arsenal vai ser mais forte. Tem o apoio do público e é um jogo a decidir. Será um jogo de elevado grau de dificuldade, mas temos a nossa ambição. Queremos ter bola, é a nossa identidade. Poucas equipas venceram o Arsenal, sobretudo em casa. Jogam até ao fim. Ao contrário do que acontece no nosso campeonato, a grande responsabilidade é do Arsenal, podemos jogar com isso. Os primeiros minutos são importantes, seria bom ter bola"

Opção para o centro do ataque

“Não vou revelar quem jogará, porque os nossos dois [Chermiti e Paulinho] são diferentes. O Paulinho sabe que tem de dar o máximo. O que o Paulinho e os colegas têm de fazer é divertirem-se, honrar o clube e mostrar personalidade. Acreditamos muito que podemos vencer o jogo e a eliminatória”

Motivar os jogadores

“Nestes jogos eles estão muito concentrados, toda a gente quer jogar, mas não os quero a pensar que este é um jogo extra na nossa época. Estamos aqui por direito, viemos da Liga dos Campeões, não passámos por infelicidade. Mas do outro lado está uma equipa do melhor campeonato do mundo, em primeiro e muito motivada. Mas é um jogo e tudo é possível”

Opções do Arsenal

“O Arsenal tem praticamente sempre as mesmas rotinas, o Tierney e o Zinchenko jogam os dois dentro. A dinâmica é muito parecida. O Arsenal já nos conhece, a forma como fechamos os espaços, viram a nossa forma de pressionar e conseguem ver onde está o espaço. Com um treinador e jogadores com a qualidade que têm, conseguem ver onde está o espaço. Não sei se será mais fácil ou mais difícil, mas o Arsenal olhou para o jogo e tirou algumas informações que nós temos de ser capazes de anular”

Elogios na imprensa inglesa

“Isso é bom, mas, talvez pela minha carreira como jogador, sei que o futebol é o momento e tudo desaparece de um momento para o outro. Sou um treinador muito feliz, trabalho num clube em que sinto que tenho impacto, com gente de quem gosto e tenho um bom contrato [risos]. Sinto-me feliz, não estou à procura de nada. A minha ideia é continuar o projeto no Sporting. Quero mostrar uma equipa com identidade, porque a resposta que eles derem é a minha imagem, espero eu. Gosto sinceramente dos meus jogadores, quero que não sofram em campo. Tudo na minha vida foi, às vezes, muito rápido e aconteceu quando eu não queria. O importante é ganhar amanhã, pelo meu clube e pelos jogadores”

Importância do jogo

“Queremos vencer todos os jogos. Não só por vencer o Arsenal, líder da Premier League, mas o que isso poderia trazer. Seguiríamos em frente na prova, o que é importante para o nosso clube e o nosso projeto. É uma grande noite europeia, contra um grande clube que está em primeiro na Premier League. Não quero que os meus jogadores pensem que isto é o fim de qualquer coisa. É apenas o começo e o continuar do nosso projeto”