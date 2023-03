Rúben Amorim: “Falhámos bolas à frente da baliza, mas marcámos um golo de letra entre os jogadores, o poste e guarda-redes”

Começo forte de jogo

“Entrámos com boa velocidade, poderíamos ter feito golo no primeiro lance. No final da primeira parte baixámos um bocadinho a intensidade e o Boavista teve um bocadinho de bola, mas sem criar qualquer ocasião. Fomos criando, falhámos bolas à frente da baliza, mas marcámos um golo de letra entre os jogadores, o poste e guarda-redes. Marcámos os mais difíceis, mas não os mais fáceis”

Opções foram a pensar no jogo contra o Arsenal?

“Apenas no fim, deixei o Morita, o Ugarte pode jogar [em Londres]. No início não, este era o jogo mais importante, era mais importante ganhar este do que na quinta-feira. O Inácio fez um grande jogo contra o Arsenal, mas estava cansado, o Reis estava mais fresco. O St. Juste também fez um grande jogo, mas quisemos colocar um jogador fresco, o Diomande vem jogando bem, temos de o por porque ele merece. O Nuno Santos costuma ser titular, o meio-campo foi o titular, foi um onze para vencer este jogo”

Chermiti titular, e não Paulinho

“Têm de jogar os dois. O Paulinho correu muito no último jogo, o Chermiti estava cheio de fome, mas desgastou a defesa e pressionou, estava mais preparado para este jogo que o Paulinho”

Boavista não teve oportunidades

“Defendemos quase sempre numa linha de quatro, começamos a ficar habituados a não ter de baixar o lateral, neste caso o Nuno Santos. O Coates controlou muito bem, muito ágil. Pressionamos desde o primeiro momento, a equipa está a melhorar”

Golaço de Nuno Santos

“Quanto a mim, o Nuno Santos pode ser muito melhor. Faz estes golos difíceis, tem várias assistências, tem sempre bons números. Mas é o que digo ao Nuno, pode melhorar no entendimento do jogo, defensivamente, ofensivamente, na capacidade de chegar à frente, tem de ser melhor na decisão. Parabéns ao Nuno pelo golo espetacular, mas ele pode ser ainda melhor”

Arsenal na quinta-feira

“Sabemos que vai ser diferente. Ainda hoje vimos o jogo do Arsenal, é uma equipa com muita qualidade, jogue quem jogar tem sempre uma dinâmica muito forte. Vamos tentar jogar da nossa maneira, mas sabendo que vai ser um jogo completamente diferente do de hoje”