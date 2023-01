Rúben Amorim: “Foi um excelente jogo, foi pena não garantir os três pontos”

Análise ao jogo

“Começámos bem, com bola, com tranquilidade. Vínhamos de um momento difícil mas conseguimos implementar o nosso jogo. O Benfica é uma equipa cheia de talento e muito bem treinada. Chegámos com justiça ao golo e o Benfica depois respondeu. Foi sempre um jogo meio dividido, por vezes com mais bola, por vezes com mais transições. No fim, o Benfica um pouco por cima, o ambiente também ajudou. Foi um excelente jogo, foi pena não garantir os três pontos”

Entrada de St. Juste

“O Reis já estava com dificuldade. Reparámos que o Neres ia entrar, é um jogador muito rápido. O St. Juste ainda tem um limite de tempo, é muito rápido. Foi olhar para os jogadores de trás que, por vezes, vinham sozinhos para travar transições, foi tirar o que estivesse mais cansado para o St. Juste entrar”

Abordagem à segunda volta

“É jogo a jogo, sem pensar muito, como fizemos com este jogo. Jogo a jogo e no fim logo se vê”