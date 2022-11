Rúben Amorim: “Toda a gente no Sporting gosta do Ronaldo. Ele vai decidir o seu futuro”

Rúben Amorim reagiu à entrevista de Cristiano Ronaldo. O treinador do Sporting diz que cabe ao jogador decidir o futuro da carreira.

Cristiano Ronaldo disse, no domingo, que se sentiu “traído” no Manchester United, clube que representa, e que "algumas pessoas" não o queriam na equipa, não só esta época como na anterior.

“Não sei se devia dizer isto, mas não me importa. As pessoas deviam ouvir a verdade: sim, senti-me traído, e senti que algumas pessoas não me queriam cá, não só esta época, mas também na última”, declarou o avançado, num avanço de uma entrevista televisiva que será transmitida na televisão inglesa na quarta-feira.

Segundo o avançado de 37 anos, “não é só o treinador”, Erik ten Hag, a não o querer no plantel, mas também “dois ou três no clube”, clarificando, depois, que se referia a administradores, para reforçar que se sentiu “traído”.