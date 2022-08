Rúben Amorim: “Esta equipa já viveu momentos muito bons no Sporting, está na altura de passar por estes momentos difíceis”

Jogo

“Na primeira parte podíamos ter o jogo praticamente resolvido. Criámos várias oportunidades, não deixámos o Chaves chegar à nossa baliza. Na segunda parte, com um golo de livre, depois voltámos a sofrer e não tivemos a capacidade e a cabeça fria de reagir. Os cruzamentos não saíram bem. Tentámos ao máximo alargar o campo para, subindo o Seba [Coates], aproveitar os cruzamentos que estávamos a ter. Não tivemos qualidade nesse aspeto, não conseguimos rematar bem. Foi uma questão de uma equipa fazer golo e da outra não conseguir fazer golo. Já se passou na jornada passada. É um momento difícil, agora temos de pensar no próximo jogo.”

8 golos sofridos em 4 jornadas

“Mas também não há muitas oportunidades. Se estivéssemos a falar de várias oportunidades e de problemas defensivos… Temos sofrido muitos golos, sim, de lances de bola parada, muita bola corrida. É algo que temos de trabalhar. Temos de voltar às vitórias, que é sempre mais fácil trabalhar assim. Esta equipa, e eu próprio, já viveu momentos muito bons no Sporting, está na altura de passar por estes momentos difíceis. Temos de nos focar no que podemos melhorar. O que podemos melhorar são os cruzamentos, as transições defensivas, as bolas paradas, os remates à baliza, é isso que vamos tentar fazer ou vamos fazer para tentar vencer jogos.”

Coates na frente: plantel curto?

“Sempre falámos do mesmo. Obviamente que quando acontecem as derrotas, vão existir lacunas em tudo o que é sítio no plantel. Já falámos sobre o planeamento, a minha ideia não muda com vitórias ou derrotas. O Seba é um jogador que nos resolveu muitos jogos na primeira época. É o melhor jogador de cabeça, o Paulinho está lesionado. Temos de arranjar soluções, foi o que tentámos fazer. Não cruzámos bem, não rematámos bem. Tivemos várias oportunidades para fazer golo, o Chaves foi duas vezes à nossa baliza, fez golos. Deixaram-nos algo intranquilos, faz parte do futebol.”