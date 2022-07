Rúben Amorim quer Cristiano Ronaldo no Sporting? “Não leio nada. Estou feliz com o plantel e os meus jogadores são os melhores do mundo”

Pré-época

“Tem sido uma pré-época muito proveitosa, tirámos muitas dúvidas. Tem corrido tudo bem e ainda temos tempo de melhorar até ao início do campeonato”

Jogo com o Sevilla

“A primeira parte muito difícil e este momentos difíceis, principalmente na pré-época, às vezes são uma bênção e é bom para os jogadores. Retirámos muita coisa da primeira parte e retirámos muita coisa da 2.ª. Tivemos um excelente espírito para dar a volta a um jogo que estava muito complicado. O Sevilla mostrou que é uma equipa muito adulta e nós mostrámos que ainda temos muito a crescer. Mas volto a dizer: às vezes estas coisas são uma bênção. Na 2.ª parte tentámos dar a volta ao jogo, mais pressionantes, o Sevilla também mexeu muito na equipa e nós aproveitámos. E depois os penáltis são uma lotaria”

Reforços

“[Integração] está a correr muito bem, muitos jogavam em Portugal e a adaptação é mais fácil. Obviamente que vêm para um clube de grande exigência e isso demora algum tempo. Mas feliz com o grupo, muito satisfeito com a equipa e vejo com bons olhos a próxima época”

Quer Cristiano Ronaldo?

“Já soube disso, não leio nada, não vejo nada. Para mim a realidade é outra, é manter os meus jogadores. Fico feliz é que o Matheus Nunes ainda está cá, que jogadores, tal como o Matheus Nunes, rejeitem propostas que lhes mudavam a vida para ficar no Sporting. Essa é a minha realidade e fico feliz com isso. Estou feliz com o plantel e os meus jogadores são os melhores do mundo”