A juíza Tânia Meireles da Cunha rejeitou um pedido de impugnação de Fernando Santos no caso Femacosa. Os advogados do antigo selecionador nacional alegaram questões formais para tentar anular a decisão do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) que deu razão à Autoridade Tributária (AT) num diferendo fiscal com Fernando Santos.