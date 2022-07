“Investir passa, primeiro, por acreditar”: Portugal sai do Euro com “sabor amargo”, entre apelos e olhares para o futuro

O Suécia - Portugal tinha terminado há escassos instantes, com a goleada por 5-0 a favor das nórdicas a atirar a seleção nacional para o último lugar do Grupo C, eliminada com um ponto conquistado em três partidas, quatro golos marcados e 10 sofridos. Como habitualmente no final dos encontros deste campeonato, Francisco Neto reuniu jogadoras e staff num círculo, falando e gesticulando durante mais tempo do que o normal no centro daquela roda. A poucos metros de distância, as suecas faziam a festa, embaladas pela mancha amarela que invadiu Leigh.

O que estava o técnico a dizer? Assumir que "o resultado tinha acontecido por culpa da estratégia" do treinador, mostrar-se "orgulhoso pelo trabalho que elas desempenharam" e garantir que, "com este tipo de atitude", Portugal irá "concretizar o objetivo" contra a Sérvia — foi esta a resposta de Francisco Neto quando questionado na sala de imprensa sobre o conteúdo da mensagem.

A última das três partidas portuguesas na Leigh Sports Village acabou envolta em lágrimas, com a desilusão das jogadoras — sobretudo das mais veteranas — a ser notória no relvado, na zona mista ou perto do autocarro. Talvez ninguém estivesse tão inconsolável como a capitã Dolores Silva, que foi chorando desde o apito final até à sala de conferências de imprensa, "triste por terminar a competição desta maneira".