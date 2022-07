Dolores Silva: “Estamos com responsabilidade em representar gerações passadas, gerações do presente e a dar alento às futuras”

Estar no Europeu pela exclusão da Rússia

"Infelizmente, o mundo está a atravessar uma guerra e não nos podemos esquecer disso. Mas Portugal está aqui por mérito. Fomos muito competentes na nossa caminhada na qualificação, infelizmente não conseguimos depois o apuramento no play-off contra a Rússia. Mas agora toca-nos aproveitar o Europeu"

O que vai na cabeça antes da estreia?

"É um grande orgulho representar Portugal neste palco. Estamos com responsabilidade em representar gerações passadas, gerações do presente e a dar alento às futuras. Queremos aproveitar este sonho de todos nós"

Federação da Suíça dá prémios iguais a homens e mulheres. Como está a situação em Portugal?

"É uma questão sobre a qual não quererei falar neste momento. Acho que é, e tem vindo a ser, em todo o mundo, um aspeto pelo qual as mulheres têm lutado. Todas nós temos os nossos direitos e lutamos por igualdade, no desporto e na sociedade em geral. Mas o nosso foco é a competição agora"

Mensagem para os portugueses

"Não deixem de acreditar em nós. Portugal tem capacidade e merece estar nestes patamares. O nosso objetivo é dar tudo por Portugal e fazer com que as pessoas em casa se sintam orgulhosas do futebol feminino em Portugal. Que acreditem, que nos apoiem. Haverá momentos menos bons e momentos mais positivos, isso faz parte da competição. Sentirmos o apoio das pessoas é, para nós, muito importante"

Como tem acompanhado interesse mediático pelo Europeu

"Há um grande entusiasmo. Este é um Europeu que vai marcar o futebol feminino. Em 2017 foi histórico para nós estarmos nesta competição, vimos e vivemos momentos inesquecíveis. Agora estamos novamente a passar por isso. No jogo de abertura foi batido novo recorde e isso é mais um passo gigante. Estar nesta fase final com as minhas colegas é fantástico"