Roberto Martínez e a ida de Rúben Neves para a Arábia Saudita: “É uma oportunidade incrível. Estamos muito entusiasmados por ele”

Obstáculos que Islândia pode colocar

“Cada partida no calendário internacional tem dificuldades, mas estou contente porque o treino ontem foi cheio de energia e força. Temos 25 jogadores e é importante, quando jogas duas partidas em 72 horas, usares a força do balneário. A Islândia também teve um jogo no mesmo dia que nós”

200.ª internacionalização de Cristiano Ronaldo

“É um dia de celebração de um jogador como o Cristiano. É um orgulho para o futebol português, para o povo português e para o futebol mundial: o primeiro jogador a ter 200 internacionalizações é uma situação muito especial. Mas quando o jogo começar, tudo se tratará de tentar fazer um bom jogo e ganhar”

Haverá mudanças no onze?

“O balneário está num bom momento. Todos os jogadores trabalharam muito bem, a equipa técnica está muito contente com o trabalho de todos os jogadores durante o estágio. A nossa intenção não é fazer mudanças por fazer, precisamos de as fazer porque a partida contra a Bósnia foi difícil do ponto de vista físico. Temos dois jogadores por posição. O treino foi muito bem, todos os jogadores tiveram um compromisso importante e todos estão à disposição”

Baixa de Gonçalo Ramos

“É um jogador importante, diferente de outros jogadores. Foi uma época de sucesso, muito exigente, precisa de descansar e preparar a próxima época. Ele é o presente de Portugal”

Ainda zero golos sofridos com Martínez no banco

“É muito importante. Sem uma boa defesa não podes ganhar partidas. Em março, o Rui Patrício jogou duas partidas muito boas e é bom ver o nível em partidas internacionais do Diogo Costa, que fez uma defesa espetacular contra a Bósnia. Os centrais tiveram um jogo duro contra a Bósnia, com muito jogo direto. Uma equipa não pode ser vencedora só com qualidade individual, temos de ter equilíbrio e atitude, e a nossa foi muito boa para defender”

Em que aspetos pode Portugal melhorar?

“É importante irmos passo a passo, preparar este jogo bem. Estou muito contente do período de preparação que temos tido. Junho é um estágio difícil, é preciso compromisso dos jogadores, e isso foi perfeito. Podemos melhorar em tudo: a sincronização, ligação dos jogadores, as decisões. Como equipa, temos uma capacidade técnica muito elevada, mas precisamos de jogar juntos para executar melhor essa qualidade”

Idas de jogadores portugueses para a Arábia Saudita afeta a seleção?

“Nos últimos anos em seleções, já orientei alguns jogadores que saíram da Europa, não só para a Arábia Saudita. Há jogadores que, ao fazerem isso, podem reforçar o seu papel nas seleções, pelo número de jogos e muitas coisas. É uma oportunidade incrível. Desde que o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia Saudita, é um mercado diferente. [Ir para a Arábia Saudita] Não afeta em nada o Rúben Neves. Estamos muito entusiasmados por ele, percebemos o movimento”