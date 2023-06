Roberto Martínez: “Demos oportunidades à Bósnia para contra-atacar, é algo que temos de trabalhar”

Esforço coletivo

“Acho que os nossos jogadores estiveram a um alto nível físico, mas era um jogo difícil, frente uma equipa com ideias muito claras, jogo direto e jogadores como Pjanic e Dzeko. Temos de aprender e jogar como equipa. Foi um esforço coletivo, que mereceu a vitória. O Diogo Costa teve um grande momento, foi até ao último jogador. Precisamos de jogos como este para continuar a crescer”

Erros

“Temos a vantagem de ter um balneário com muitas possibilidades, é importante adaptá-las ao jogo, não podemos ser demasiado complicados. Hoje cada jogador jogou para a equipa, estou satisfeito com o esforço. Mas temos de melhorar na direção do jogo. Perdemos a bola em sítios onde não podemos perder, demos oportunidades à Bósnia para contra-atacar, é algo que temos de trabalhar. Tem a ver com o adversário, a fadiga mental, porque é preciso estar muito focado. Mas vitória, três golos, a baliza inviolada. Agora descansar e preparar a Islândia”