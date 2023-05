Na sua segunda convocatória, Roberto Martínez estreia Toti Gomes e promove dois regressos à seleção nacional

O adeus anunciado por João Mário e a lesão de Nuno Mendes já obrigavam a mexidas nas opções de Roberto Martínez, mas o selecionador fez mais alterações na sua segunda lista à frente da equipa nacional. A grande novidade é a estreia de Toti Gomes, defesa do Wolverhampton, sendo, também, Nélson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta chamados pela primeira vez pelo catalão.

Assim, para a defesa, além de Nuno Mendes, também Diogo Leite não faz parte da convocatória. Roberto Martínez chamou pela primeira vez o defesa canhoto do Wolverhampton. Aos 24 anos, o ex-Estoril fez 20 encontros pelo Wolves nesta temporada. Já Nélson Semedo, também da equipa mais portuguesa de Inglaterra, volta à seleção. Com 24 internacionalizações, o lateral não joga por Portugal desde 11 de novembro de 2021.

No meio-campo, além da baixa de João Mário, outra saída da lista é Matheus Nunes por comparação com a convocatória de março. Para essa zona, foi chamado Renato Sanches. O médio do PSG fez 26 partidas pelos campeões franceses em 2022/23 e não veste a camisola da seleção desde 14 de novembro de 2021.

Finalmente, a outra novidade face à primeira lista do espanhol é o regresso de Ricardo Horta. O capitão do SC Braga, que leva 17 golos em 44 partidas nesta temporada, esteve no Mundial 2022, mas não integrou a convocatória inicial de Roberto Martínez.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Defesas: Antonio Silva, Danilo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nélson Semedo, Pepe, Raphael Guerreiro, Rúben Dias e Toti Gomes.

Médios: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Palhinha, Otávio, Renato Sanches, Rúben Neves e Vitinha.

Avançados: Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.

A seleção nacional terá em junho mais dois jogos de qualificação para o Euro 2024, a realizar na Alemanha. A 17 de junho, na Luz, o adversário será a Bósnia, seguindo-se, a 20 de junho, uma deslocação à Islândia.

No grupo J de apuramento para o Europeu, Portugal é líder, com 6 pontos, fruto de um 4-0 ao Liechtenstein e um 6-0 ao Luxemburgo. A Eslováquia está em 2.º, com 4 pontos, seguindo-se Bósnia e Islândia, com 3 pontos cada. O Luxemburgo tem 1 ponto e o Liechtenstein ainda não pontuou.